Declaración del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres

Bogotá, Enero 13 de 2018 - Querido presidente, muchísimas gracias por estas palabras tan [amigables] de solidaridad, de hospitalidad admirable como siempre en Colombia.

Si me permiten, voy a hablar en portuñol. El portuñol no es una lengua porque no tiene ni territorio ni población pero sobre todo porque no tiene gramática, entonces me van a disculpar con los errores que seguramente van a seguir.

Esta misión es claramente una misión de solidaridad, de solidaridad con Colombia y con el pueblo colombiano en un momento histórico y de enorme importancia para Colombia, para Latinoamérica y para el mundo.

Solidaridad y compromiso: compromiso en el apoyo al gobierno y al pueblo de Colombia en la construcción de la paz. El objetivo fundamental en el mundo de hoy es obtener la paz. Y desafortunadamente, lo que estamos viendo en todas partes es una paz cada vez más difícil de garantizar.

Hoy tenemos incluso, una nueva amenaza nuclear como desde el tiempo de la guerra fría no conocíamos y cuando miramos desde el Medio Oriente, África y tantas otras partes del mundo, vemos que cada vez, hay más nuevos conflictos y que los viejos conflictos no tienen solución; y por eso mismo lo que pasa en Colombia es de una importancia simbólica fundamental en el mundo.

Yo creo que es el deber de todos los ciudadanos del mundo de apoyar a fondo el proceso de construcción de la paz en Colombia por el pueblo colombiano.

Sabemos que es un proceso complejo.

Yo me considero un viejo amigo de Colombia: trabajé con Colombia durante 10 años como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y tuve ocasión de constatar que Colombia fue el país más generoso en la definición de un marco institucional jurídico y concreto de reconocimiento de los derechos y de apoyo a las personas internamente desplazadas en todo el mundo -- con todas las dificultades prácticas en su aplicación -- pero el marco institucional y legal más avanzado de todo el mundo.

Y tuve la ocasión también de verificar el coraje con que se aprobaran leyes sobre las víctimas, la restitución de tierras, con todas las dificultades y complejidades del proceso. Y eso me hace [sentir] una gran admiración por la determinación con que el pueblo colombiano siempre enfrentó, y con que el presidente Santos siempre enfrento los retos difíciles de los conflictos en el país.

Por otro lado, siempre sentí en el pasado en las visitas que hice en distintas partes del país esta dualidad, de una Colombia muy desarrollada que vemos acá en Bogotá -- estamos en Bogotá como podríamos estar en New York o en Londres o en París… Un país desarrollado con una economía vibrante, una sociedad civil muy activa, un país con una democracia de las más antiguas del mundo, un país con procesos de desarrollo extremamente exitosos.

Pero por otro lado, recuerdo una visita al Chocó, una Colombia periférica donde el estado no estaba presente.

Entonces hay que reconocer que esto no es solamente un proceso de reconstrucción de la paz.

Me quedé muy impresionado con el compromiso en la reunión que tuvimos [con el Presidente Santos y miembros del gobierno], fue tan claramente manifestado por el gobierno, no es solamente [un proceso] de construcción de la paz pero de garantizar la presencia del estado en la totalidad del territorio colombiano, con la presencia administrativa, la presencia de seguridad, pero también la presencia de los servicios públicos; educación, de salud, la presencia en el marco del desarrollo a la sociedad civil, al sector privado…

Es un reto enorme. Es algo que no se hace por milagro, de un momento para el otro.

Pero quiero aquí afirmar todo el compromiso de Naciones Unidas en el apoyo al gobierno colombiano en este proyecto de enorme importancia, construir la paz, pero al mismo tiempo construir una democracia inclusiva, capaz de movilizar todo el territorio nacional con los beneficios del desarrollo.

Esun reto enorme, pero es un reto que tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro compromiso.

Este es un momento también en que Colombia está sufriendo el impacto de la presencia de cientos de miles de personas saliendo de Venezuela. Quiero aquí también manifestar todo el apoyo de Naciones Unidas al gobierno y al pueblo de Colombia en el esfuerzo humanitario y de acogida a toda esta gente, y decir que estamos a la disposición, incluso para movilizar otros apoyos internacionales que sean posibles, porque el impacto naturalmente se siente en la vida cotidiana de las comunidades y de las personas, sobre todo en áreas que no son las áreas más desarrolladas del país.

Por otro lado, quiero también manifestar el agradecimiento de Naciones Unidas por lo que es el compromiso de Colombia, de su embajadora representante permanente del país y del gobierno con las reformas para hacer de Naciones Unidas una organización más capaz de responder a las aspiraciones y las necesidades de los pueblos del mundo…

Y también el compromiso de Colombia con todos los procesos multilaterales de [mantenimiento] de la paz.

Pero, el papel, yo diría, pionero de Colombia es en lo que tiene que ver con la agenda 20/30, los objetivos de desarrollo sostenible y con la lucha contra el cambio climático.

Colombia está en la primera línea.

En primer lugar, Colombia sufre primeramente el impacto de los cambios climáticos que ya existen. Y en un mundo donde corremos el riesgo de perder la batalla si no avanzamos más rápidamente, el compromiso colombiano tiene para nosotros una importancia fundamental y el ejemplo de Colombia tiene para nosotros una importancia fundamental.

Quiero en todos los aspectos manifestar nuestro compromiso con la paz, no hay ninguna justificación para la violencia armada. La paz es la única respuesta que hoy puede dar solución a los problemas de la pobreza, a los problemas del desarrollo y a los problemas de la igualdad y la democracia.

Nuestro compromiso con la paz en Colombia es total, estamos totalmente a vuestra disposición para apoyar lo que es la experiencia más importante en el mundo que prueba que afortunadamente, no todos los retos que enfrentamos en el mundo están sin respuesta.

Aquí hay una respuesta, hay una respuesta fuerte que tiene todo nuestro apoyo.