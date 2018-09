Colombia firma el Gran Pacto por la erradicación de la Trata de personas y la Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales

Bogotá, 26 de septiembre de 2018. Hoy se llevó a cabo la firma del Gran Pacto por la erradicación de la Trata de personas y la Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que busca, desde el marco de la corresponsabilidad, que autoridades gubernamentales, judiciales, sector privado, entidades internacionales y sociedad civil realicen acciones para prevenir y erradicar efectivamente la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

El pacto fue firmado por la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Ministerio TIC, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional de Colombia, Movistar y Fundación Telefónica, ETB, UNICEF y Red PaPaz.

Esta firma se realizó en el marco del VI Encuentro Internacional para el manejo y la prevención de la explotación sexual en línea de niñas, niños y adolescentes - Conectados para Protegerlos, un evento que buscó generar el compromiso de diferentes sectores para dar respuesta efectiva a situaciones de abuso y explotación sexual que se dan en Internet y otras plataformas TIC.

Este evento fue organizado por la línea virtual de reporte Te Protejo y sus socios fundadores: MinTIC, Icbf, Fundación Telefónica, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y Red PaPaz. Además, contó con al apoyo de sus aliados estratégicos.

En el encuentro participaron el canadiense Stephen Sauer, Director de Cybertip, la línea de denuncia del Canadian Center for Child Protection, quien presentó el proyecto Arachnid, una herramienta que ayuda a las víctimas a poner fin al ciclo del abuso sexual en línea y protege a los usuarios de la exposición a materiales de abuso y explotación sexual. Igualmente, Hugo Rodríguez Nicolat, Director de Políticas Públicas de Twitter en América Latina; Daniele Kleiner Fontes, Gerente de Políticas y Programas de Seguridad para la Región de América Latina en Facebook, y Jimena Mora Corredor, Directora Jurídica de Seguridad Digital y Propiedad Intelectual de Microsoft, quienes presentaron cómo las personas menores de 18 años se pueden conectar a estas plataformas de manera segura.

Así mismo, estuvieron presentes, Mauricio Arce Gerente para Latinoamérica de Responsabilidad Corporativa para Millicom en representación del gremio de operadores móviles GSMA, Marcos Gómez agente especial de la agencia ICE de Estados Unidos y Viviana Limpias, Representante Adjunta de UNICEF Colombia, quienes hablarón sobre la importancia de la cooperación internacional para proteger de manera integral a niñas, niños y adolescentes del abuso y la explotación en los entornos digitales.

Para el Viceministro de Economía Digital, Jehudi Castro, “este evento fue de gran relevancia para nosotros, puesto que sentamos un precedente al reunir tantas instituciones del Estado que están comprometidas con la prevención y erradicación de la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales”.

Para Carolina Piñeros, Directora Ejecutiva de Red PaPaz es muy significativa la firma de este pacto en el marco del VI Encuentro Conectados para protegerlos, estamos mostrando al mundo un compromiso por la protección de nuestros hijos en los entornos digitales que día a día se fortalece, este será el punto de partida de mayores avances para el país y para América Latina.

Así mismo, Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica Movistar consideró que “este tipo de compromisos entre los diferentes actores permite aunar esfuerzos para brindar herramientas de protección y lograr que los entornos digitales sean cada día más seguros. De esta forma podremos fortalecer la confianza digital de los usuarios y mejorar su experiencia en Internet”.

Efectivo portal de reportes en Colombia

De acuerdo a las cifras de la línea Te Protejo (que cuenta con www.teprotejo.org y el App Te Protejo para reportar situaciones que afectan a menores de 18 años en los entornos digitales), desde el 2012 al 31 de agosto de 2018 se han recibido 48.017 reportes, de los cuales el 60% se refieren a material de abuso sexual infantil (antes pornografía infantil), 7% de ciberacoso y 1% de casos de Explotación Sexual Comercial (ESCNNA).

Gracias a la labor de Te Protejo, el Centro Cibernético Policial ha dado orden de bloqueo a 10.982 páginas web con material ilegal de las cuales se encontraron 16.038 imágenes o videos con personas menores de 18 años en situaciones de abuso o explotación, las cuales han sido enviadas a la Red Mundial de líneas de denuncia INHOPE para ser desmontadas en su país de origen. El 96% de las URL reportadas por contener material de abuso sexual infantil en Colombia están alojadas en Estados Unidos, Países Bajos, Seychelles y Rusia. Desde su puesta en marcha www.teprotejo.org ha registrado un aumento significativo en la cantidad de reportes recibidos de material de abuso sexual infantil, pasando de un 21% en el 2012 a un 60% en lo que va del 2018.

Te Protejo tiene como socios al Ministerio de TIC, el ICBF, Fundación Telefónica, ETB y Red PaPaz que es su administrador, y cuenta con el apoyo de la Policía Nacional para hacer efectiva la protección de las personas menores de 18 años. A nivel internacional, hace parte de la Asociación INHOPE (www.inhope.org), es colaborador de confianza de Twitter, Facebook y Google, y ha recibido el conocimiento y experiencia del National Center for Missing and Explioted Children (NCMEC) y del International Center for Missing and Explioted Children (ICMEC).

