Casi 90% de las víctimas de violencia sexual en medio del conflicto en el Valle son mujeres

En el departamento, al menos 896 damas sufrieron abusos por parte de alguno de los actores armados durante el conflicto armado. Este 25 de mayo se recuerda y dignifica a quienes sufrieron estos vejámenes.

CALI

Este viernes, 25 de mayo, se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del Conflicto Armado Interno. En esta fecha, que quedó fijada en el decreto 1480 del 2014, se recuerda, se dignifica y hace visibles a las damas que en medio de la guerra padecieron delitos contra la libertad y la integridad sexual, sufriendo severas afectaciones no solo a sus cuerpos sino a su salud mental y emocional, así como al desarrollo de su vida entera.

En el Valle del Cauca, el Registro Único de Víctimas (RUV) da cuenta de 1.009 de personas víctimas de este tipo de delitos, de las cuales el 89% son mujeres. Es decir que hay 896 afectadas. Los demás casos corresponden a hombres o a personas que se identificaron como LGBTI.

El municipio con mayor número de registros (según el lugar de ocurrencia de los hechos) es Buenaventura, con 331 reportes de mujeres vulneradas; seguido de Tuluá, con 75; Cali, con 73 y Dagua, con 43.

“Durante el conflicto, el cuerpo de las mujeres fue en muchos casos territorio mismo de la guerra. Fueron daños enormes causados a personas que tuvieron que seguir con sus vidas por sus familias”, indicó Fabiola Perdomo Estrada, directora territorial de la Unidad en el Valle.

En todo el país la Unidad para las Víctimas adelanta con grupos de estas víctimas la Estrategia de Recuperación Emocional de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, que son espacios donde se brinda apoyo psicosocial a estas personas, que comparten entre sí sus historias de vida y herramientas para intentar sobreponerse a lo vivido.

En estos escenarios se escuchan historias como la de Sara*, quien contó que fue abusada por miembros del Ejército en su finca, en zona rural del sur del Valle.

“Como yo ya no tenía esposo, uno de los soldados me pretendía, pero yo me negaba a hacerle caso. En una noche, cuando mis hijos ya dormían, entró con otros dos hombres a mi casa y me violó. Fue horrible, casi acaban conmigo. De ese hecho tengo una hija que ya está grande y que hace muy poco supo su origen”. Después de lo ocurrido Sara se desplazó a Cali.

En Colombia, 26.094 personas figuran en los registros como víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. De ellas, el 89,5 % son mujeres, lo que corresponde a 23.363 casos.

*Nombre cambiado por solicitud de la fuente.