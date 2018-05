Atención y respuesta en Puerto Valdivia, Antioquia, se da de forma interinstitucional

En 10 líneas de intervención se estará llevando a cabo el Plan de Acción de atención y respuesta, en el corregimiento de Puerto Valdivia, Antioquia, tras verse afectado por la creciente del río Cauca como consecuencia del destaponamiento de uno de los túneles de desvío del proyecto Hidroituango. Así lo hizo saber Carlos Iván Márquez Pérez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, luego de hacer el seguimiento en esta zona y de la cual ha estado al tanto desde el momento de presentarse la contingencia.

​​En 10 líneas de intervención se estará llevando a cabo el Plan de Acción de atención y respuesta, en el corregimiento de Puerto Valdivia, Antioquia, tras verse afectado por la creciente del río Cauca como consecuencia del destaponamiento de uno de los túneles de desvío del proyecto Hidroituango. Así lo hizo saber Carlos Iván Márquez Pérez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, luego de hacer el seguimiento en esta zona y de la cual ha estado al tanto desde el momento de presentarse la contingencia.

El Plan de Acción para la Respuesta fue dado a conocer por el funcionario nacional durante el Puesto de Mando Unificado - PMU-, que se llevó a cabo en el corregimiento con el acompañamiento de la directora del DAPARD, Juliana Palacio, y del Alcalde de Valdivia, Jonás Darío Henao, así como con las entidades nacionales, departamentales y municipales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, entre Ejército, Policía, Bomberos, Cruz Roja, líderes comunitarios, entre otros, con lo cual se pudo conocer más a detalle los daños y afectaciones causadas por la creciente del río. ​

En el PMU el alcalde local indicó que se realiza la declaratoria de calamidad pública, con lo cual se pueden aunar esfuerzos interinstitucionales de manera más precisa y actuando bajo los parámetros de Ley, lo que da mayor soporte para la atención, respuesta y recuperación por parte del Gobierno Nacional.

“En este momento es importante señalar que esta situación no nos deja personas fallecidas, heridas, ni desaparecidas. La comunidad atendió el llamado de evacuación y hoy contamos solo con afectaciones materiales y de infraestructura que son recuperables. De la mano de la alcaldía, la gobernación y por supuesto de EPM como respondiente frente a los daños causados, seguimos la articulación para continuar con la atención y respuesta y bajo la declaratoria de calamidad pública que hace el alcalde y así empezar a formular todo un plan para la recuperación y reconstrucción“ señaló Márquez Pérez.

En ese sentido, se activó el Registro Único de Damnificados -RUD-, para conocer en detalle el número de familias afectadas, que por ahora se indica en 108, el cual se realiza con el acompañamiento de los líderes comunitarios para evitar fraudes o que se registren personas ajenas a la comunidad afectada pero que quieran sacar provecho de esta situación.

Así mismo, y como ya se ha venido haciendo, se continuará con la entrega de la Asistencia Humanitaria de Emergencia la cual ha sido suministrada por Antioquia y hoy la UNGRD llevó hasta el corregimiento 400 kits de aseo, colchonetas y frazadas, para dar el soporte que se necesita. Cabe resaltar que desde EPM se está brindado alimentación caliente a las familias que se encuentran en el coliseo y otros dos puntos de atención.

En ese sentido, para que la gente no se quede en estos sitios, sino que pueda encontrar una vivienda segura, se habilitó el subsidio de arriendo, con lo cual se apoya a las familias afectadas que perdieron su vivienda entregando un apoyo económico para que se reubiquen mientras se da solución dentro del plan de recuperación a la vivienda.

En materia de servicio públicos estos han sido restablecidos (agua y energía), sin embargo, en algunos puntos rurales se hará evaluación para ver algunas necesidades específicas pero se dará soporte de ser necesario a través de carrotanques para que todos cuenten con acceso a agua potable.

En salud, no se presentan heridos ni otras situaciones de higiene y demás, pese a esto con apoyo del Ejército Nacional se realizará una jornada de salud en prevención y promoción, con lo que se busca mitigar cualquier situación que pueda alterar las condiciones salubres de la comunidad de Puerto Valdivia.

Para la remoción de escombros y barro también con el Ejército se realiza esta tarea de forma manual y si se involucrará maquinaria amarilla para mover material pesado y grande de la zona.

El Sistema de Alerta Temprana se mejoró con el apoyo de Bomberos para así estar preparados ante cualquier situación ya sea preventiva por el aumento del caudal del río o ante algún llamado de emergencia que pueda presentarse por parte de las autoridades.

“Hacemos un llamado a la comunidad para evitar que se convierta, especialmente a través de las redes sociales, los mensajes que se emiten en focos de confusión. No hay que jugar con las alertas y las alarmas, hacer caso solo a la información oficial y no señalar que la atención no se está dando, cuando por el contrario el municipio, el departamento y la nación han estado presentes para dar todas las garantías de atención” manifestó el director de la UNGRD.

En materia de infraestructura, en los próximos días llegará a la zona personal para hacer la evaluación de los puentes peatonales tanto el que fue destruido como los que fueron afectados y así definir la hoja de ruta a implementar para su recuperación y reconstrucción. Para el puente vehicular es necesario definir con INVIAS y EPM la forma de su recuperación tras las evaluaciones pertinentes. En vivienda, se ha hecho hasta el momento una estimación de afectación de 60 casas que fueron totalmente destruidas o averiadas en su infraestructura. Para continuar con esta línea es necesario hacer la evaluación respectiva y ver la mejor forma para la solución habitacional, que implica determinar un lugar seguro para que las familias se ubiquen nuevamente allí.

Al respecto del tema agrícola, se vieron afectados algunos cultivos de pancoger, por lo que a través de la Umata se hará el respectivo censo que dé cuenta del impacto real del río en este sector.

“Hemos sentido el respaldo del departamento y del Gobierno Nacional frente a esta situación y ha sido muy importante para nosotros este acompañamiento y el direccionamiento dado por la Unidad de Gestión del Riesgo para poder salir adelante y recuperar las cosas que se perdieron” señaló el alcalde de Valdivia.