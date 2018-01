Tercera Encuesta Nacional de Salud refleja mejoras significativas en el desarrollo funcional de niños y niñas

Aplicada entre agosto del año 2016 y marzo del año 2017, la Encuesta Nacional de Salud midió más de 84 problemas y determinantes de la salud, 26 de los cuales se monitorearon en la medición del año 2003 y la del año 2009.

La Ministra de Salud, Carmen Castillo, junto al Subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, dieron a conocer los segundos resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2017, la más importante y completa que se ha realizado a la fecha.

Entre los avances, las autoridades destacaron los indicadores reflejados en materia de desarrollo funcional infantil. La ENS mostró una disminución estadísticamente significativa en el retraso en el desarrollo funcional que presentan los niños/as en el rango etario de 3 a 3 años 11 meses, entre los años 2006 y 2017, pasando de un 25,1% (en 2006) a un 11,4% (en 2017).

El retraso en el desarrollo funcional infantil es definido como un niño/a que no es capaz de realizar las funciones que corresponden a su edad y a su edad anterior.

En este sentido, la Ministra de Salud destacó que el resultado confirma “la importancia que ha tenido acompañar y apoyar de forma integral a los niños, niñas y sus familias a través a través de las políticas públicas de infancia en Chile, particularmente las acciones de Salud y todo lo que involucra el sistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo”.

Asimismo, recordó que “ambos gobiernos de la Presidenta Bachelet han puesto su foco en que todos los niños y niñas alcancen su máximo potencial de desarrollo desde los primeros años de vida. Por lo tanto, este resultado nos gratifica y esperamos que las futuras administraciones sigan impulsando esta agenda que prioriza la infancia”.

Cabe señalar que los primeros tres años de vida “son claves en el desarrollo de un niño o niña y, por lo tanto, creemos necesario continuar apoyando el desarrollo infantil para reducir todavía más este indicador y lograr que en la próxima Encuesta Nacional mantengamos esta misma tendencia”, sostuvo la Ministra.

CONSUMO DE ALIMENTOS

Las Guías Alimentarias de Chile recomiendan comer pescado al horno o a la plancha 2 veces por semana, consumir legumbres al menos dos veces por semana (sin mezclarlas con cecinas) y mantenerse hidratado, tomando 6 a 8 vasos de agua al día.

En estos resultados, la ENS señaló que el 28,3% de la población cumple con el consumo de agua recomendada; el 9,2% afirmó cumplir el consumo de pescado o mariscos y el 24,4% dijo cumplir la indicación en el caso de las legumbres.

El Subsecretario de Salud Pública indicó que en el tema alimentación “lo que muestra ese tipo de cifras es que las intervenciones poblacionales, o los mensajes de protéjase o consuma tales tipos de alimentos, no le llegan igual o no son practicables de la misma forma para las personas”. Comentó que “una de las explicaciones es porque su propio nivel educacional no le permite entender este tipo de mensajes, pero también lo que se ha visto es que por sus propias condiciones socioeconómicas, no puede acceder al tipo de conductas que serían más saludables. Tienen un ingreso muy bajo, por lo tanto, el tipo de alimentación es de más mala calidad, no puede practicar deporte que es un factor protector y que disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces, para nosotros es bastante significativo respecto de la importancia que tienen las inequidades socioeconómica y cómo impactan en la salud de las personas en nuestro país, que son curvas bastante acentuadas y mucho mayores que las se ven en muchos otros países”.

SALUD BUCAL

Las autoridades también subrayaron los logros relativos a la salud bucal de la población. En este indicador se observó un 11,7% de reducción de caries cavitadas a nivel nacional, en comparación con la ENS 2003.

Y respecto de la salud bucal de las mujeres, que ha sido una prioridad sanitaria, es posible constatar que hoy presentan una dentición más funcional y una disminución progresiva de las caries cavitadas respecto de la ENS anterior.

SALUD MENTAL

Por primera vez, la ENS contiene resultados en materia de Salud Mental, incorporando 30 preguntas sobre síntomas depresivos. La medición arrojó una prevalencia de Depresión de 6,2% a nivel nacional. DESAFÍOS SANITARIOS: RIESGO CARDIOVASCULAR

Entre los desafíos sanitarios que Chile debe enfrentar se encuentra el riesgo cardiovascular. La ENS expuso que el 25,5% de la población se encuentra en la categoría de riesgo cardiovascular alto.

Como se señaló en la primera presentación de resultados de la ENS, Chile se encuentra en una situación de alta prevalencia de Dislipidemia, Síndrome Metabólico y Riesgo Cardiovascular. Gran parte de estas patologías y factores de riesgo son consecuencia de los hábitos alimenticios, sedentarismo y la condición de fumadores de una parte de la población. Por esto, se hace necesario continuar implementando políticas públicas con enfoques preventivos.

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD

Aplicada entre agosto del año 2016 y marzo del año 2017, la Encuesta Nacional de Salud midió más de 84 problemas y determinantes de la salud, 26 de los cuales se monitorearon en la medición del año 2003 y la del año 2009. La ENS fue de carácter presencial y se aplicó a la población mayor de 15 años a nivel nacional.

Las encuestas son un instrumento que permiten diseñar, desarrollar, evaluar y corregir las políticas sanitarias para mejorar la calidad de vida de la población. Por eso la importancia de mantener la periodicidad de las encuestas poblacionales de salud como instrumento de vigilancia en salud pública, permitiendo evaluar tanto la situación de los problemas de salud como sus factores de riesgo.