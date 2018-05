ONEMI entrega información actualizada por sistema frontal

Con el objetivo de evaluar la afectación y las acciones de preparación y respuesta asociadas al sistema frontal que se manifiesta con precipitaciones en sectores de costa y valles de la zona centro- sur del país, representantes de los organismos del Sistema Nacional de Protección Civil y en videoconferencia con las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Biobío se dieron cita en una tercera Mesa Técnica en ONEMI.

El Sistema Nacional de Protección Civil se encuentra totalmente operativo, atendiendo las situaciones de emergencia, derivadas de este evento meteorológico, situación que implica una serie de coordinaciones que involucran la labor de los sectores público, privados y organismos operativos.

Cabe señalar que al momento, se mantiene con Alerta Temprana preventiva las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Maule y La Araucanía y se canceló la Alerta Amarilla para la región del Biobío.

En cuanto al suministro eléctrico, la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) informó a las 17:30 horas, que a nivel nacional se reportan 127.898 clientes sin suministro eléctrico, de los cuales 97 mil son de la región Metropolitana. Esta cifra corresponde al 4.2% del total de clientes en la región.

Principales afectaciones

El reporte señala que la mayor afectación, hasta el momento, por el sistema frontal se concentró en la región del Biobío, en donde el fenómeno meteorológico ya declinó, focalizándose el trabajo de los organismos operativos en dar soluciones a los problemas derivados de la afectación por la emergencia. En la comuna de Tomé, se están realizando diversas labores de limpieza de calles y las personas que resultaron con sus viviendas afectadas por daños menores, ya retornaron a sus hogares. Por otra parte, los pobladores que resultaron damnificados permanecen en casa de familiares.

En relación a los suministros básicos, la SISS reportó 7.200 clientes sin suministro o con baja presión en los sectores altos de tomé. Se espera que en el transcurso de las próximas horas, está situación quede solucionada.

En la región de Valparaíso, en la isla de Juan Fernández, las fuertes lluvias de características inusuales que sobrepasaron los 130 mm. generaron daños acotados a infraestructura pública y calzadas, como también a los sistemas de captación de aguas superficiales.

Por otra parte, en la región de Valparaíso se encuentra cerrado el paso internacional Los Libertadores. Además, todos los puertos se mantienen cerrados para embarcaciones menores.

Finalmente, en la región Metropolitana se mantiene un especial monitoreo en los sectores precordilleranos, atendiendo al pronóstico que indica que las precipitaciones se concentrarán desde las 18 hasta la madrugada del miércoles. La autoridad determinó –de manera preventiva- regular el acceso al Cajón del Maipo, sector San Gabriel, solo para residentes. Se estiman que en la zona precordillerana caerán entre 20 y 30 mm.

Desde el punto de vista de la conectividad, la ruta G-45 se encuentra habilitada.

Recomendaciones

La autoridad reiteró el llamado a la población a mantenerse informada por los canales oficiales “actualmente el Sistema de Protección Civil se encuentra activado y se ha reforzado el monitoreo a lo largo de todo el país. Solicitamos a la población no exponerse innecesariamente a condiciones de riesgo, evitando el ingreso a zonas cordilleranas si no es estrictamente necesario y no transitar por zonas o caminos anegados”.