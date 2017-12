Ministerio de Medio Ambiente y MOP lanzan Plan de Mitigación y Adaptación de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático

La iniciativa busca adaptar la infraestructura a los cambios hidrometereológicos futuros en un marco de resiliencia y sustentabilidad.

Con la presencia de los ministros de Medio Ambiente, Jorge Canals (s) y Alberto Undurraga de Obras Públicas, además de importantes personalidades de la sociedad civil y del mundo académico, este martes 26 de diciembre se realizó el lanzamiento del Plan de Mitigación y Adaptación de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático.

La estrategia, que fue presentada a los asistentes por el Director General de Obras Públicas, Juan Manuel Sánchez, plantea una serie de desafíos hacia el año 2022 para enfrentar las proyecciones de este creciente fenómeno considerando su impacto en la infraestructura pública, especialmente ante escenarios como las modificaciones en el patrón de precipitaciones que involucran el aumento en intensidad y frecuencia de sequías ; el incremento en la intensidad de inundaciones fluviales, las inundaciones costeras y marejadas extremas, además de las olas de calor que afectan al territorio nacional.

El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, señaló que el plan tiene como objetivo “incorporar la problemática de Cambio Climático en los servicios de infraestructura que provee nuestro Ministerio, con énfasis en su adaptación y en la mitigación ante desastres para generar alertas tempranas y proteger a la población frente a acontecimientos como aluviones, inundaciones y sequías que han afectado al país de modo recurrente en el último tiempo, a fin de disminuir su impacto negativo en las personas e infraestructura hidráulica, aeroportuaria, vial, portuaria y de arquitectura”.

Del mismo modo, la autoridad explicó que la iniciativa que ha sido elaborada en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente y con la colaboración de la Universidad de Chile para adaptar la infraestructura a los cambios hidrometereológicos futuros en un marco de resiliencia y sustentabilidad, “además de contribuir a mitigar la generación de gases de efecto invernadero en las distintas fases del ciclo de vida de los proyectos ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, instancia en la que también será clave el fortalecimiento de capacidades e institucionalidad internos”, precisó.

El Ministro del Medio Ambiente, Jorge Canals (s) sostuvo en tanto que el Plan de Mitigación y Adaptación de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático (Compromiso del Estado en la materia y con acuerdos internacionales, otros cambios como eliminación de bolsas plásticas, por ejemplo), tienen un trasfondo de mayor trascendencia para el Estado. Es imposible que Chile enfrente un desafío de tal magnitud donde somos tan vulnerables con un Estado tal cual como lo percibimos hoy en día. No hay posibilidades de enfrentar estos desafíos si no hacemos un esfuerzo profundo de transformación y modernización. Esto no solo hay que mirarlo desde un punto de vista de gestión o eficiencia, sino que también mirarlo desde la posibilidad de proyectar estratégicamente el país”.

La autoridad ambiental agregó que “los planes de adaptación, que están dentro de una estrategia de adaptación, el de Obras Públicas e Infraestructura cobra particular relevancia por sus características específicas. Podemos decir que es uno de los pocos planes que contiene además de medidas de adaptación, medidas de mitigación. Sabemos que la estrategia del país se ha estructurado en torno a cuatro ejes, mitigación, adaptación, la creación y fortalecimientos de capacidades y la creación de institucionalidades a nivel regional y local para enfrentar el cambio climático”.

El plan, que fue aprobado anteriormente por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, contó con la importante participación de la ciudadanía, expertos y académicos, que fueron parte de una serie de talleres realizados conjuntamente por la Dirección General de Obras Públicas y la cartera de Medio Ambiente en algunas regiones del país, a fin de recoger sus comentarios y propuestas para elaborar una propuesta final que será de gran importancia en el mediano y largo plazo para abordar la problemática de Cambio Climático desde la infraestructura.