Importante disminución de superficie afectada por incendios forestales

Con un llamado a la comunidad para prevenir los incendios forestales y para tener una conducta responsable con el uso del fuego en zonas vegetacionales, el director ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, entregó un balance preliminar sobre los incendios forestales del actual período, 2017-2018, analizando además la gestión de los últimos cuatro años, en conjunto a la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI.

Cavieres manifestó que el número de incendios forestales de este período es muy similar a la temporada pasada. “Lo que si hemos registrado, producto del incremento de recursos y de la eficiencia en el trabajo de control, es una baja sustantiva en la superfice que alcanza al 95%”.

Ello queda refrendado en las cifras: 28.721 hectáreas afectadas en el actual período al 1 de marzo de 2018, contra las 566.003 ha afectadas al mismo período de la temporada pasada.

Indicó, igualmente, que “se requiere un cambio importante en el rol de la sociedad. Aquí la tarea de la prevención no puede ser exclusivamente del Estado. Si no participamos todos y todas, desde el nivel local hacia arriba, el trabajo que puedan desarrollar los distintos servicios públicos y privados en la prevención no tendría sentido”.

Andres Ibaceta, jefe de la división de protección civil de ONEMI, sostuvo que el balance presentado por CONAF es positivo desde el punto de vista de la afectación o hectáreas dañadas por los incendios forestales. “El reforzamiento -dijo- tanto en acciones de prevención como de combate no sólo ha sido desde CONAF, sino también una tarea en las diferentes líneas de acción y gestión de todos los integrantes del Sistema de Protección Civil, incluyendo los municipios y la comundidad. El fortalecimiento ha sido económico, pero también en términos de capacidades y de educación frente a estos siniestros”.

Durante el balance preliminar las autoridades lamentaron que se haya experimentado un alza aproximada del 20% en la causalidad de negligencia de los incendios. Cabe señalar que el 99,9% de los siniestros son provocados por la acción humana, a las que se suma la intencionalidad y descuido.

IFRAS Y RECURSOS GESTIÓN 2014-2018

Ocurrencia y superficie afectada 2014 – 2018:

Desde el 2014 a la fecha, en materia de superficie afectada y ocurrencia de los incendios forestales, se registra una disminución en ambos indicadores.

Importante indicar que las cifras de las temporadas 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 corresponde al periodo completo, que van de 1 de julio de un año al 30 de junio del año próximo. Solo las cifras del 2017-2018 van parciales, porque aún no termina el periodo.

Período 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Superficie afectada 128.654 42.097 570.197 28.721

Ocurrencia 8.048 6.784 5.274 4594

Evolución de recursos 2014-2018:

En materia de recursos humanos, desde los inicios de la actual gestión hubo un incremento de un 48%, tomando en cuenta que durante el período 2014-2015 operaban 140 brigadas y hoy existen 207.

Respecto al recurso aéreo, el aumento es de 193%, considerando que para el transporte de personal y combate de incendios forestales correspondiente al período 2014-2015 fue de 14 aeronaves. Hoy se disponen de 41 medios aéreos, entre helicópteros, aviones cisternas, aviones de detección, coordinación y monitoreo y aeronaves de operación remotas.

Período 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Brigadas 140 142 143 207

Aeronaves 14 25 25 41

Causalidad:

En relación a la causalidad de incendios forestales, los originados por intencionalidad han disminuido un 22,3% entre el 2014 y el 2018 (27 de febrero). Asimismo, y para igual período de comparación, la ocurrencia de incendios forestales por negligencia se ha incrementado en un 19,9%, indicador que no hace más que demostrar la directa incidencia de las personas en la ocurrencia de incendios y la percepción de que no obstante las emergencias vividas el verano pasado, la población en general aún no desarrolla una mayor conciencia respecto de su directa responsabilidad en la generación de los incendios forestales.

Incendios de magnitud – mayores a 200 ha:

Sobre los incendios de magnitud, al 27 de febrero se registra una disminución del orden del 85% en relación al período anterior, un 8,6% menos respecto de la temporada 2015-2016 y del orden del 56% menos en comparación a la temporada base, 2014-2015.

Superficie promedio por incendio:

Por último, la superficie promedio por incendio, al 27 de febrero de 2018, se redujo cerca del 40% respecto del período base, 2014-2015, pasando de 16,34 ha por incendio a 6,5 ha por incendio.