Voilà pourquoi j’ai voulu parler - Témoignages de femmes survivantes de violences basées sur le genre

Dans ce recueil, la parole a été donnée à des femmes survivantes de violences basées sur le genre (VBG) soutenues par le programme de protection et d’autonomisation de la femme d’IRC, financé par le gouvernement américain (USAID).

Vivant dans les camps de déplacés, ces personnes ont fui leur maison, leur village, leur environnement à cause des conflits et ont été victimes pour certaines de discrimination et de rejet de la part de leur famille et communauté. Leur éventuel statut de veuve ou d’orpheline a aggravé leur vulnérabilité face aux violences basés sur le genre. Toutes ont eu la chance de trouver de l’aide auprès d’IRC au travers des centres des femmes, lieux d’accueil leur permettant de pratiquer des ateliers récréatifs mais surtout de discuter librement entre elles et de participer à des discussions collectives menées par nos assistantes psychosociales. Ces dernières les soutiennent également individuellement et les orientent si besoin vers les unités mobiles d’IRC ou vers les centres de santé. Par ces dispositifs, nous cherchons à ce que le plus grand nombre de femmes connaisse ses droits, les recours possibles et les aides existantes face aux violences basées sur le genre. Nous leur donnons des clés pour affronter ces situations, faire face à la pesanteur des traditions, améliorer leur capacité de résilience et faire évoluer la société. Ces activités sont couplées à des programmes visant les jeunes filles mais également les hommes.

Nous faisons ici entendre la voix de ces femmes pour que personne ne puisse ignorer ce qu’elles ont subi, mais également pour donner espoir aux autres survivantes.

Ensemble, et avec notre appui, elles peuvent se relever et prendre leur vie en main. La violence basée sur le genre reste un réel défi dans les communautés. Nous devons travailler main dans la main pour faire changer les mentalités et les comportements.

Tous les témoignages sont anonymes et ont été recueillis avec consentement éclairé, à l’aide du questionnaire cidessous, puis traduits :

• Pouvez-vous nous parler de votre histoire ?

• Qu’est-ce qui vous a poussé à briser le silence, vous confier ou demander de l’aide ? Avez-vous eu le sentiment que c’était votre faute si vous subissiez ces violences ?

• Y’a-t-il des violences tolérées au sein du ménage ?

• En dehors d’IRC, à qui avez-vous pu vous confier ? Quelle a été la réaction de la personne ?

• Avez-vous des enfants ? Si oui, comment ont-ils vécu les violences que vous subissez quotidiennement ?

Que pensent-ils de ces violences/inégalités ?

• Abordez-vous ce sujet avec vos filles ou les femmes de votre entourage ?

• Que connaissiez-vous des services disponibles pour la prise en charge des cas de VBG proposés par IRC ? Comment avez-vous eu connaissance de ces services ?

• Quelle est le changement significatif dans votre vie aujourd’hui notamment depuis votre prise en charge par l’assistance psychosociale ?

• En tant que survivante, quels conseils donneriez-vous à une femme ou fille subissant une situation de VBG ?

• Quels sont les obstacles que vous rencontrez pour que les actes de VBG que vous avez vécus soient reconnus et jugés ?

• Quel conseil pourriez-vous donner à une femme/fille qui subit la même chose que vous ?

• Avez-vous un message à faire passer aux femmes/ filles qui vous écoutent aujourd’hui ?