Urgence Sud - Update 02 mars sous delegation UNHCR gore – Tchad

PROTECTION / ENREGISTREMENT

Afflux Moissala: Une équipe HCR/CNARR/ADES/APLFT/FLM avec l’appui de l’UNICEF mène les pré-enregistrements et 1ères évaluations des besoins des 2500 nouveaux arrivés dans la zone de Moissala (Département Bar Sarah).

Enregistrement niveau 2 dans les camps: l’enregistrement niveau 2 est finalisé dans 3 camps : Dosseye, Gondje et Amboko. Il se poursuit dans le camp de Doholo.

Enregistrement Mballa (axe Kaba Roangar): début du pré-enregistrement de réfugiés se trouvant au village Mballa le 02/03.

Relocalisations: Axe Beka (villages Koutou 1 et Begone) : suite aux différentes sensibilisations menées, notamment celle faite par les autorités (Préfet), les réfugiés se trouvant dans ces 2 villages restent a une très grande majorité sur leur position, à savoir refuser d’être relocalisé. Les sensibilisations vont se poursuivre ainsi que les échanges avec les autorités sur cette situation.

Monitoring Protection: le rapport global de monitoring protection sur 2 semaines sera finalisé en début de semaine prochaine. Le HCR avec ses partenaires (APLFT, ADES) effectuent des visites sur le terrain pour capter les informations sur les incidents de protection, y compris les violences sexuelles et sexistes, et la situation multisectorielle. Cinq moniteurs sont mobilisés pour recueillir des informations grâce à des discussions de groupes ciblées et à des entretiens individuels. Les problèmes majeurs sont les impacts des mouvements transfrontaliers (avec des cas d’homicides en RCA), les incidents SGBV (survenus en RCA et au Tchad), le défi de la sécurité alimentaire, l’accès aux abris. Depuis le 13 février, 44 groupes de discussion et 14 entrevues individuelles ont été menées, dans 12 villages. Au 26/02, 123 incidents SGBV ont été signalés (31 incidents au Tchad et 92 dans le pays d'origine).

Personnes à Besoins Spécifiques: l’identification et la mise à jour des PBS à Doholo se poursuivent pendant l’enregistrement niveau 2. Au total 351 PBS toutes catégories confondues dont 251 femmes en majorité des femmes à risque sont enregistrées dans ProGres. La prise en charge en charge médicale et psychosociale par le partenaire ADES. Sur l’axe Bekan/Oudoumian, l’identification est terminée et le suivi se fera lors des monitorings de protection. Au total 1.634 PBS identifiées, en majorité des femmes à risque (925).