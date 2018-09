UNHCR Tchad : Personnes relevant de la compétence du HCR au Tchad - Statistiques fin août 2018

Au 31 aout 2018, la population des personnes relevant de la compétence du HCR au Tchad est passée à 652.575 personnes et se compose essentiellement de :

68% Réfugiés et Demandeurs d'asile

25% Déplacés internes et Retournés dans la région du Lac selon le cluster Abris/CCCM (réf. www.sheltercluster.org/response/chad).

Suite aux dernières évaluations du DTM/CCCM (round 4) et du PAM menées dans les sites et villages de personnes déplacées, on note une augmentation des chiffres. Cette augmentation se justifie par l'évaluation des lieux de déplacement non couverts par le DTM/CCCM (round 3). Par ailleurs, les évaluations interagences, la matrice de sévérité du Cluster Protection et les chiffres d'assistances du PAM et des partenaires ont permis de s'assurer d'une tendance réelle des données de population qui se composent de 124.078 IDPs (76%) et de 38.677 Retournés tchadiens (24%).