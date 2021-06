UNHCR CHAD: Flash Infos SO Farchana du 08 juin 2021

Témon Tchangbele

Protection Associate, UNHCR Farchana

N’Djamena, 08 juin 2021 – Le Tchad à travers son hospitalité et sa politique généreuse d’accueil des réfugiés s’est illustré très positivement en ouvrant ses portes à 504 584 réfugiés dont 374 472 soudanais (chiffres au 31 mai 2021).

Il est de ce fait, le premier pays d’asile en Afrique par rapport à la densité de sa population. L’hospitalité du Tchad se matérialise au quotidien partout où vivent les réfugiés par la promotion de la politique de la cohabitation pacifique réfugiés et tchadiens.

C’est dans ce même cadre que le Préfet de Ouara, accompagné du Préfet d’Abgoudam, du Sous-Préfet d’Amleyouna et des autorités militaires départementaux ont effectué le 07 juin 2021 une mission de sensibilisation au sujet de la cohabitation pacifique à l’attention de la population réfugiée des camps de Kouchaguine–Moura, Gaga, et celle des villages tchadiens environnants. Le Délégué provincial de la CNARR, le Chef de la Sous-Délégation HCR de Farchana, le Chef de la Sous-Délégation PAM – Abéché, le Directeur de programme de JRS ont également participé à cette mission.

Au cours de cette tournée, les autorités administratives, civiles et militaires des départements de Ouara et Abgoudam n’ont pas manqué de rappeler aux réfugiés et au tchadiens l’importance de la cohabitation pacifique pour la bonne marche de la province du Ouaddaï. Ils ont également rappelé l’obligation du respect des lois de la République par les réfugiés et les tchadiens.

Au cours cette mission, le chef de Sous-Délégation HCR Farchana Abdou Mahaman Dango a témoigné la reconnaissance du HCR au Gouvernement et au peuple tchadien pour les efforts consentis dans l’accueil et la recherche des solutions durables en faveur des réfugiés et des communautés hôtes. Au nom du Représentant du HCR au Tchad, il a « félicité le Tchad pour les différentes démarches aux côtés du HCR qui ont permis le positionnement des acteurs de développement notamment la Banque Mondiale et l’Union Européenne à travers les projets PARCA-DIZA (Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil et Développement inclusif des zones d’accueil) ».