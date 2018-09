Toute premiere session de la commission tripartite Tchad -Soudan-UNHCR decide de rependre le rapatriement volontaire des soudanais du Tchad en novembre 2018

N’Djamena, le 14 septembre 2018

La toute première réunion de la commission tripartite à laquelle ont participé plus de 20 délégués de la République du Tchad, de la République du Soudan et du HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a décidé, vendredi 14 septembre 2018 à N’Djamena, de continuer à faciliter le retour volontaire des réfugiés soudanais du Tchad. Conduit en toute sécurité et dignité, il s’agit d’une solution durable à la situation d’exil prolongée des soudanais au Tchad.

La réunion de ce vendredi a également été marquée par la formalisation de la Commission tripartite, créée grâce à l'accord tripartite qui a été signé par les trois parties à Khartoum le 31 mai 2017. Un groupe de travail technique a également été mis en place pour prendre en charge les opérations.

Les réfugiés soudanais sont installés dans l’est du Tchad depuis 2004 suite à l’éclatement de la crise du Darfour. Le Tchad compte actuellement 336 058 réfugiés soudanais dans 12 camps et un site. Le HCR leur a depuis lors fourni l’assistance et la protection en collaboration avec la Commission Nationale d’Accueil et de Réintégration des Réfugiés et Rapatriés (CNARR) du Tchad. Mais l’application des solutions durables reste cruciale, soit l'intégration, la réinstallation dans des pays tiers, et le rapatriement volontaire.

En 2018, le HCR, le Tchad, le Soudan ainsi que d'autres partenaires concernés ont entrepris 3 convois de retour, facilitant le retour volontaire de 353 Réfugiés soudanais.

"Nous sommes à la croisée des chemins et nous ne devons pas perdre de vue le fait que les réfugiés soudanais ont été accueillis au Tchad pendant une longue période. Dans un contexte international où les ressources sont de plus en plus rares, il devient impératif de concentrer nos efforts sur la recherche proactive des solutions durables ", a déclaré M. Mbili Ambaoumba, représentant du HCR au Tchad.

Parmi les défis identifiés par les membres de la Commission, figure le manque de ressources dédiés au rapatriement volontaire, et à la nécessité d’une grande campagne d’information pour sensibiliser les réfugiés aux conditions prévalant dans leur zone de retour, y compris la sécurité et l'accès aux services de base, et à la terre. Cela aiderait les réfugiés à prendre des décisions concernant leur retour volontaire sur la base des informations précises et adéquates. Malgré ces défis, la Commission travaille fermement pour reprendre ses opérations en novembre.

La délégation soudanaise a révélé avoir pris des mesures pour améliorer la sécurité dans les zones de retour, y compris la formation de 1300 policiers pour appuyer la Commission des réfugiés (COR) ainsi qu’une commission chargée d’aider à résoudre les problèmes d’accès à la terre.

M. Hamad Elgizouli Morowa, commissaire aux réfugiés au Soudan, a déclaré: "Merci au Tchad pour l'hospitalité accordée aux réfugiés soudanais, et au HCR pour ses efforts inlassables en leur fournissant la protection et l’assistance. Après plus d'une décennie en exil au Tchad, les Soudanais peuvent rentrer chez eux en dignité. Cette réunions est une manifestation sans équivoque de notre engagement commun à résoudre ce grand défi auquel nous sommes tous confronté ".

"Le Tchad affirme son engagement à soutenir le processus de rapatriement volontaire des réfugiés soudanais, et nous comptons déjà trois convois dont le nombre de rapatriés volontaires est de plus en plus croissant. Cette opération reste la meilleure solution durable pour les réfugiés", a conclu M. Mahmoud Acyl, secrétaire permanent de la CNARR.

Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est une organisation mondiale dont l'action à sauver des vies, à protéger les droits et à construire un avenir meilleur pour les réfugiés, les communautés déplacées de force et les apatrides.

