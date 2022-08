Termes de reference: Réalisation de la cartographie des points d’eau au Lac

Contexte et justification

Les exactions du groupe Boko Haram survenues en 2015 au Tchad ont provoqué une crise profonde dans toute la grande région du bassin du lac Tchad. Cette situation a des conséquences désastreuses pour les populations présentes sur le territoire et les grandes vulnérabilités vécues par celles-ci ont été exacerbées. La province du Lac demeure la plus affectée par cette crise régionale. Jusqu’à nos jours, les attaques ciblées se sont multipliées ainsi que les opérations de riposte menées par l’armée tchadienne et la Force multinationale mixte, affectant grandement la stabilité de la province et la protection de la population. De nouveaux déplacements forcés, des enlèvements de civils et la destruction des infrastructures essentielles (les structures sanitaires, les ouvrages d’accès à l’eau potables, les infrastructures d’assainissement,) ont affecté non seulement la dignité humaine des populations, mais surtout leur simple capacité de survie. A ce jour, la crise affecte environ 457 948 déplacés au Lac (dont 406 573 déplacés internes, 29 263 retournés venus de l’étranger et 22 112 retournés anciennes personnes déplacées internes, PDI) répartis dans 99 152 ménages (Aperçu humanitaire Lac, 4 février 2022).

En dépit de la crise, beaucoup de partenaires humanitaires (ONG Nationales et internationales) et les acteurs privés se sont positionnés pour apporter des réponses aux besoins de base des personnes déplacées et hôtes à travers la réalisation d’ouvrages hydrauliques pour l’approvisionnement en eau potable (forages équipés de pompes à motricité humaine, Mini Adduction d’eau potable, etc.).

Malheureusement, à l’heure actuelle, il n’existe pas une base des données de ces ouvrages réalisés et de sur quoi une cartographie. Ce qui demeure aujourd’hui un obstacle aux acteurs intervenant dans le domaine humanitaire de connaitre les besoins prioritaires et orienter les actions humanitaires et de développement dans la zone. Pour ce faire, Oxfam avec l’appui financier du bailleur Commission Européenne – Protection Civile et opérations d’Aide Humanitaire Européennes (ECHO) prévoit réaliser la cartographie des points d’eau réaliser dans la zone du Lac, précisément dans les départements de Fouli et Kaya avec une forte participation de Ministère en charge de l’eau.