Termes de référence du groupe de travail Cash & Voucher Tchad

But

Le but de ce groupe de travail est de servir de cadre d’échange entre les acteurs humanitaires et de développement intervenant dans le domaine des transferts monétaire (argent et bons d’achat) afin d’améliorer la mise en oeuvre des activités y afférentes au niveau national. Ce Groupe de travail reste un sous-groupe du Groupe Sécurité Alimentaire et participera aux rencontres de ce groupe en y apportant ses contributions dans les domaines spécifiques des transferts monétaires avec des perspectives plus globales qui peuvent sortir du cadre strict de la sécurité alimentaire, comme ceux touchant aux moyens d’existence, aux filets sociaux…

Objectifs:

De façon générale, le groupe a pour objectif d’assurer la coordination et l’échange d’informations et d’expériences entre les différents acteurs intervenants dans le domaine des transferts monétaires.

De façon spécifique, le groupe vise à :

Promouvoir l’utilisation des transferts monétaires comme réponses appropriées au regard de la situation du moment et identifier les obstacles éventuels et proposer des solutions de mitigation ; Coordonner les programmes de transferts monétaires, en proposant une harmonisation de la durée et de la valeur des taux de transfert en fonction des objectifs visés par les différents intervenants ; Faire une cartographie des interventions des activités de transferts monétaires en utilisant le format de la matrice 4W utilisé par le Cluster food sec et s’assurer qu’il n’y a pas de chevauchements pour optimiser les ressources disponibles et obtenir de meilleurs résultats pour les bénéficiaires ; Le gestionnaire de l’information dédié au cluster sécurité alimentaire pourra participer à cette cartographie, notamment en utilisant les outils mis à disposition du cluster, comme « l’IM tool ». Identifier les domaines de collaboration possible entre les différents intervenants afin d’assurer une complémentarité et une efficience des interventions (négociations des taux avec les partenaires financiers, proposition/coordination de présentations sur des thématiques spécifiques…) ; Partager les informations, les outils, les résultats d’évaluation et d’études réalisées dans le domaine des transferts monétaires et capitaliser/partager les acquis afin d’éviter une duplication des activités et permettre une meilleure utilisation future des expériences par les différents acteurs ; Promouvoir les synergies d’actions entre les acteurs intervenant dans le domaine des urgences et du développement afin d’optimiser les interventions en faveur des groupes vulnérables, notamment sur les aspects multisectoriels et ceux visant au renforcement de la résilience de ces populations. Encourager un ancrage institutionnel fort et approprié du groupe de travail ‘Cash & vouchers’ Participer activement aux ateliers de capitalisation sur les programmes de transfert monétaire ; Contribuer à renforcer de capacité des acteurs dans le domaine de programme de transfert monétaires pour s’assurer que les membres du groupe ont une bonne connaissance des principes de base dans le domaine.

Participation et tenue des rencontres

Le groupe de travail transferts monétaires sera composé de structures exécutant ou intéressée par des programmes de transferts monétaires au Tchad (structures de l’Etat, ONGs nationales et internationales, agences du Système des Nations Unies, partenaires technique et financiers, etc.). Chaque structure intéressée pourra désigner deux représentants, impliqués dans les programmes de transfert monétaires, qui participeront régulièrement aux réunions de groupe. Le CRS et Oxfam assurent respectivement la présidence et la vice-présidence du Groupe de Travail.

Les rencontrent se tiendront à une fréquence bimestrielle, mais des rencontres extraordinaires pourraient être convoquées chaque fois que de besoin. Les rencontres pourront se tenir de façon rotative dans les locaux des structures membres du groupe et le compte rendu de réunion sera rédigé par la structure qui abrite la réunion.