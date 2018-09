Tchad : Youth Initiative Fund pour la cohabitation pacifique entre les jeunes réfugiés et leurs hôtes de Diba et Vom

Eloge Mbaihondoum

P.I. Associate, UNHCR Goré

Goré, 05 septembre 2018 (UNHCR) – En droite ligne du CRRF (Comprehensive Refugee Response Framework ou cadre d’action global pour les mouvements de réfugiés), le projet Youth Intiative Fund pour la promotion de la cohabitation pacifique entre les jeunes réfugiés et leurs hôtes de Diba et Vom (Mbaibokoum) a été lancé le 30 août 2018 au centre communautaire de Vom. Cette cérémonie a vu une forte mobilisation des deux communautés et des autorités administratives de Mbaibokoum.



Au cours de cette cérémonie, divers matériels de sonorisation de loisir et de sport (ordinateurs, microphone, générateur, ballon, filet, …), ont été officiellement donnés aux jeunes des deux communautés. Ce projet vise principalement les jeunes de 12 à 24 ans, appartenant aux deux communautés qui partageront les mêmes activités pouvant créer des synergies favorisant leur développement et leur résilience. A travers l’usage commun de ces matériels, le souci est de cultiver le brassage, la tolérance, la paix et la joie de vivre ensemble.



Le Président des jeunes de Diba et Vom, a exprimé au nom de toute sa communauté sa gratitude à l’endroit du Gouvernement tchadien pour l’accueil et remercié les populations hôtes de Diba et Vom pour l’hospitalité.



La promotion de la coexistence pacifique entre populations hôtes et réfugiés constitue l’une des priorités du HCR dans son approche d’apporter un meilleur soutien aux pays et aux communautés qui reçoivent un grand nombre de réfugiés. «A travers Youth Intiative Fund, nous encourageons la promotion de la coexistence pacifique entre les couches des communautés locales de Diba et Vom pour ainsi renforcer et développer les liens intercommunautaires afin de contribuer à une réduction des conflits et de la violence intercommunautaire » confie Sylvie Golvoun, Snr Field Assistant Goré. Plusieurs autres activités, notamment les danses modernes, des matches de football, une présentation théâtrale, la présentation des sous-commissions du projet et la remise officielle des conventions de financement FISE (Fonds d’insertion socio-économique) aux jeunes ont marqué le lancement du projet Youth Intiative Fund à Diba et Vom.



4.706 réfugiés vivent sur les sites de Diba et Vom au 31 juillet 2018. Ces trois sites (Diba 1, Diba 2 et Vom) ont été créés en 2016 et 2017.