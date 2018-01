Tchad: VOLREP Tchadiens – Update, 2 janvier 2018

Moudeina / N'Djamena (HCR) – Depuis le début du rapatriement volontaire des Tchadiens du Darfour, le 18 décembre 2017, 259 ménages totalisant 942 réfugiés sont rentrés.

Le premier convoi a transporté 98 familles de 299 individus, tandis que les deuxième et troisième sont arrivés respectivement les 24 et 28 décembre avec 79 ménages de 305 personnes et 82 familles totalisant 338 individus. Les rapatriés sont des enfants et des femmes en majorité.

Ce sont les premiers groupes de plus de 4 000 réfugiés tchadiens sur les quelque 8 000 réfugiés vivant au Darfour qui ont choisi de rentrer chez eux après plus de dix ans passés dans les camps au Soudan. Le HCR appuie les deux gouvernements à garantir que les réfugiés sont bien préparés au processus de retour et de réintégration et que leurs besoins de protection juridique et physique soient assurés. Cela inclut un contrôle médical approprié et des mesures contre la violence sexuelle et sexiste et d'autres risques de protection pendant le transport et pendant la réintégration.

Pour cette première phase de l'opération, trois convois ont été organisés pour transporter les réfugiés et leurs biens, y compris leur bétail et leurs récoltes du Darfour vers le centre de transit de Moudeina, dans la région de Sila, dans l’est du Tchad.

Outre le transport, les réfugiés bénéficient d'un programme de retour comprenant une assistance en espèces et en nature, destinée à les aider à se réinstaller au Tchad.

Au Tchad, dans le cadre de leur retour, les rapatriés ont reçu une subvention en espèces (l'équivalent de 150 dollars par personne, 180 dollars pour les vulnérables), des matériaux de construction par famille et des kits de construction par groupe de 10 ménages.

Dans le centre de transit, en plus du processus d'enregistrement par le HCR et son partenaire gouvernemental, la CNARR, ils reçoivent un repas chaud fourni par l'ONG ADES, un partenaire du HCR, et ont accès à un abris temporaire dans le centre de transit. Ils utilisent les services de transport locaux, y compris les taxis, qu'ils paient avec une partie de leur subvention en espèces pour rejoindre leurs villages d’origine ou domicile pour ceux qui restent à Moudeina.

Le HCR travaillera avec le gouvernement du Tchad et d'autres partenaires pour faire le suivi de leur situation dans leurs zones de retour et pour améliorer la fourniture de services de base sur place. A Moudeina, par exemple, le HCR a financé la rénovation du poste de police local et la construction d'un centre pour les réunions publiques. Le HCR envisage également de construire un forage pour l’eau dans le village si des ressources sont disponibles.

Chaque convoi est accueilli par les autorités administratives et traditionnelles qui, avec le HCR et ses partenaires, informe les rapatriés des mesures prises pour faciliter leur rétablissement au Tchad, y compris le paquet de retour.