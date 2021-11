Tchad: UNHCR Flash Infos SO N'Djamena : Les étudiants réfugiés bénéficiaires de la bourse Master de l’Ambassade de France organisent une journée socio-culturelle

Par Nestor HEINDAYE MASDE Senior Education Assistant, HCR N’Djamena

N’Djamena, 05 novembre 2021 – Les étudiants réfugiés bénéficiaires de la bourse Master de l’Ambassade de France ont organisé une activité socio-culturelle le vendredi 29 octobre 2021 avec l’appui de leurs camarades et en étroite collaboration avec Le Service Jésuite aux Réfugiés (JRS) et le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Placée sous le thème : Diversité culturelle : « un atout pour créer, innover et entreprendre », l’activité a vu la participation de plus de 60 personnes. L’activité qui a débuté dans la matinée dans le local de Chad Innovation par des allocutions, la présentation de poèmes, des chorégraphies et des jeux concours, s’est achevée le soir au terrain de hand-ball de l’Institut National de la Jeunesse et des Sport (INJS).

Le programme de bourse Master de l’Ambassade de France résulte de la volonté et de l’entente conclue en 2018 entre l’Ambassade de France au Tchad et l’HCR pour permettre d’offrir plus d’opportunité aux jeunes réfugiés vivant sur le sol tchadien en quête de bourses pour les études supérieures. Ce projet, unique, constitue une lueur d’espoir pour les nombreux étudiants qui obtiennent chaque année leur licence et qui sont animés par le désir de poursuivre plus loin leur rêve et ouvre ainsi les portes de Master aux étudiants réfugiés de l’ensemble de l’opération du Tchad ayant terminé leur cycle de licence.

Madame Iris BLOM, Représentante Adjointe du HCR Tchad a tenu à féliciter les boursiers dans son allocution. En effet, entre 2018 et 2020, ce sont au total 233 réfugiés qui ont candidaté à la bourse, et 14 jeunes femmes et jeunes hommes brillants ont été sélectionnés dans lesquels l’Ambassade, le HCR, le JRS mais aussi toute la communauté réfugiée ont mis leur confiance.

Pour Bello Mamadou, lauréat et président du Comité des Etudiants Réfugiés, cette activité a pour objectifs d’encourager le brassage entre les jeunes et de lancer un cri de cœur aux potentiels partenaires, bailleurs et autres personnes de bonne volonté de soutenir l'accès aux opportunités d'enseignement supérieur pour les réfugiés. Le besoin est immense et la bourse Master de l'Ambassade de France est actuellement la seule bourse de niveau Master ciblant les réfugiés au Tchad.

Le match de hand-ball disputé l’après-midi sur le terrain de l’INJS entre l’Equipe A habillée en bleu et l’équipe B en blanc et qui s’est soldé par la victoire de l’équipe A, a permis de mettre un terme à la journée. Plutôt dans la matinée, les jeunes ayant participé par les poèmes, des danses et aux jeux questions ont reçu des encouragements constitués des cahiers, des stylos et de rame de feuilles vierges.

C’est sur une note de satisfaction et camaraderie que les participants ont vidé les lieux à la fin de la journée. Les boursiers Master de l’Ambassade de France au Tchad et le Comité des Etudiants Réfugiés Urbains prévoient d'organiser de nouveau une journée socio-culturelle au printemps afin de continuer à se mobiliser pour mettre l'accent sur l'éducation, mettre en valeur les talents de leur communauté, et promouvoir la cohabitation pacifique.