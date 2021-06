Tchad : UNHCR Flash Infos SO Iriba - Les réfugiés du camp de Touloum célèbrent la Journée mondiale du réfugié

Josette Uwuragiye

Associate Protection Officer (Com/Based), UNHCR Iriba

Jeudi 24 juin 2021 - A Iriba, ce 21 juin 2021, a eu lieu en différé les festivités marquant la journée mondiale du réfugié, édition 2021. Placée sous le thème : « Ensemble on peut tout réussir », lesdites festivités se sont déroulées au camp de Touloum, en présence des autorités administratives, les partenaires humanitaires, la communauté réfugiée et la population hôte. La cérémonie officielle a été ouverte par la lecture d’un verset coranique par l’imam du camp. Nombreuses activités, entre autres différentes allocutions, des jeux et une exposition vente des produits artisanaux des réfugiés ont marqué cette célébration.

Dans leurs allocutions, le président du haut comité des réfugiés et la Présidente du comité des Femmes ont salué la mobilisation et la présence des autorités administratives qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie.

Dans son allocution, le Chef de la Sous Délégation HCR d’Iriba, M. Sebastien Apatita a souligné que la célébration de la JMR s’inscrit dans le cadre d’honorer les réfugiés dans le monde et particulièrement les réfugiés du camp de Touloum. Il a poursuivi que c’est une occasion de susciter de l’empathie, de la compréhension et une prise de conscience à l’égard de la situation difficile que vivent les réfugiés, de souligner leur capacité à résister aux épreuves et reconstruire leur vie.

Revenant sur le thème de la Journée, M. Sebastien Apatita a souligné que l’inclusion et le partenariat des activités de protection et d’assistance qui sont menés dans les camps sont au profit non seulement des réfugiés mais également des populations hôtes. Il a rappelé aussi que cette journée est célébrée dans un contexte particulier marqué par le Corona virus qui sévit dans le monde entier, une pandémie aux conséquences désastreuses dont le Tchad n’est pas épargné. Cette situation est arrivée au moment où nous faisons face à une diminution drastique des ressources qui ne permet pas au HCR de répondre aux besoins de base des personnes sous son mandat. Aussi a-t-il conclu que nous devons, ensemble, adopter de nouvelles stratégies pour nous prémunir contre les méfaits du COVID-19.

Il n’a pas manqué de réitérer ses vifs remerciements au Gouvernement tchadien pour l’asile qu’il continue d’accorder aux réfugiés qu’il a accueillis sur son territoire et pour les efforts constants qu’il déploie en vue de leur assurer protection et assistance.

Prenant la parole, le Préfet du département d’Iriba a souligné qu’il s’est joint à toute la communauté humanitaire et réfugiée présente pour marquer la solidarité des autorités locales avec les réfugiés. Aussi en a-t-il appelé solennellement au renforcement et la préservation de la paix sociale, à la cohabitation pacifique et à la solidarité fraternelle qui ont toujours prévalu entre la population hôte et les réfugiés, à travers le thème de cette année : « Ensemble on se soigne, on apprend et on rayonne » qui porte évidemment sur le pouvoir de l’inclusion et de la dynamique de partenariat.

Il a par ailleurs souligné que, fidèle à ses engagements internationaux, le Tchad restera un pays d’asile pour des personnes fuyant l’insécurité en quête de la protection Internationale et qu’il ne ménagera aucun effort pour accompagner ses partenaires dans la protection et la recherche de solution durables à ces personnes.

Il a enfin réaffirmé sa volonté et sa disponibilité à soutenir les efforts visant à protéger les droits des réfugiés et à renforcer l’autonomisation de toutes les populations d’IRIBA sans exception.