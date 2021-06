Tchad : UNHCR Flash Infos SO Guereda - “Ensemble, on peut tout réussir”

Allarassem Guirbaye Médard

Associé à la Protection, UNHCR Guereda

Le lundi 21 juin 2021 - Le bureau de terrain du HCR à Guéréda, à l’instar de certains bureaux de la représentation du HCR au Tchad, a également commémoré la Journée mondiale du réfugié (JMR), officiellement à Milé, l’un des deux camps de la zone d’opération.

Placée sous le thème « Ensemble, on peut tout réussir », la Journée a pratiquement été marquée par de diverses et riches activités planifiées, dont les principales ont été menées par les réfugiés eux-mêmes, quoique de concert avec les humanitaires œuvrant dans la zone du ressort de Guéréda. Parmi celles-ci, il y a le défilé des différents comités du camp (comité islamique, comité de femmes, comité de jeunes, comité de vigiles, etc.) avec des placards portant des messages ou slogans propres à chaque comité, ainsi que le défilé des mobilisateur/trices refugié(e)s qui sont l’interface entre leur propre communauté et les organisations humanitaires (APLFT, CNARR, HIAS, HCR,

IRC, JRS).

En plus des séances d’interprétation des chants et des danses traditionnelles exécutées par les enfants, l’un des moments forts qui a également tenu le public en haleine est le sketch joué par les réfugiés ; sketch dont le but principal est de sensibiliser sur la cohabitation pacifique entre les réfugiés et les populations hôtes, et sur la Distribution générale de vivres (DGV). Et en parlant de sensibilisation, il y a également le partenaire IRC qui a profité de l’occasion pour sensibiliser, séance tenante, sur la nécessité de continuer à prévenir la Covid-19 par le respect des règles usuelles : port du masque, lavage régulier des mains, la distanciation sociale. Des allocutions qui ont été faites, l’on peut retenir celle du Président du Haut Comité qui a tenu à remercier, au nom des réfugiés, les humanitaires qui continuent à les soutenir, humanitaires dont les efforts sont forts louables. Pour lui, parmi les défis à relever, reste la question de la non-DGV qui est la cause de maux non moins négligeables dans les camps (l’insécurité, la déscolarisation des enfants, le départ des camps des jeunes, etc.).

Aussi, de ces allocutions, il ressort de celle du Chef de Bureau du HCR que le thème central de la Journée est plus que parlant : « Ensemble, on peut tout réussir », c’est aussi permettre aux plus vulnérable de bénéficier de l’assistance humanitaire, vivre la coexistence pacifique en empêchant que les femmes et filles soient victimes d’agression physique et de violences sexuelles et sexiste, rendre les réfugiés et la population hôte moins dépendants de l’assistance humanitaire par le renforcement de leur moyens d’existence, nous concerter en permanence pour la conception et la mise en œuvre des projets ainsi que la réponse adéquate aux droits les plus fondamentaux, etc. ».

Après les mots du Chef de Bureau de la CNARR, qui a aussi représenté les autorités administratives locales à cette commémoration, il y a eu une séance de remise de cadeaux à toutes les personnes ayant contribué significativement à la réussite de la Journée, dont les leaders des réfugiés eux-mêmes.