Tchad: UNHCR Flash Infos SO Goré: Le partenariat est la clé pour parvenir à un meilleur accord pour les réfugiés et la population hôte

Aristophane Ngargoune Communication Associate, UNHCR N’Djamena

Goré, 03 novembre 2021 – Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a organisé à Moundou (Chef-lieu de la Province du Logone Occidental) du 25 au 27 octobre 2021 le premier forum provincial sur le nexus humanitaire-développement au Tchad. Ces assises ont permis de faire la situation des réalisations à mi-parcours. Ceci afin de mettre en exergue la progression et les défis rencontrées au regard des objectifs qui ont été assignés à chaque partenaire oeuvrant dans le nexus : le HCR, le consortium DIZA et le PARCA. Le projet d’appui aux réfugiés et communautés d’accueil (PARCA) est financé par la Banque mondiale pour cinq ans et le projet de développement inclusif des zones d’accueil (DIZA) est financé par l’Union européenne et l’Agence française de développement (AFD) pour cinq ans également.

Au Sud du Tchad, ces deux projets sont implantés dans trois provinces : Logone Oriental, Moyen Chari et Le Mandoul. Aussi, le forum sur le Nexus Humanitaire-Développement au Tchad a été un cadre idéal d’échange d’informations entre les autorités étatiques, les bailleurs, les diplomates, le secteur privé, pour faciliter la synergie et les actions complémentaires dans le souci d’éviter des chevauchements entre les programmes DIZA et PARCA. Pour le Gouverneur de la province du Logone Occidental, Monsieur Bachar Ali Souleymane : « Le Tchad a pris des engagements importants en faveur des réfugiés lors du sommet Mondial de New-York sur les réfugiés et les migrants, en septembre 2016 ainsi qu’au sommet de haut niveau contre l’apatridie de Genève, en octobre 2019. Dans le même sillage, Le Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, le Général de Corps d’Armée Mahamat Idriss Deby Itno adhère à cette philosophie qui se traduit par la tenue des présentes assises ».

La tenue du premier forum sur le Nexus Humanitaire-Développement s’arrime à la déclaration du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi : « personne ne peut gérer seul les défis liés aux déplacements de populations et cela nécessite un esprit d’unité de vision et d’ambitions concrètes. C’est l’objectif du Pacte mondial sur les réfugiés ». Pour étayer le message du Haut-Commissaire du HCR, au nom du Représentant du HCR au Tchad, M. Papa Kysma Sylla, la cheffe de Sous-Délégation HCR Goré, Madame Nambrou Elisabeth Kouassi-Fall a, au cours du forum, justifié le rôle du HCR dans la dynamique du Nexus Humanitaire-Développement : « Grâce à son expérience opérationnelle et à sa présence dans les provinces et localités à travers les actions humanitaires, il a été assigné au HCR, la coordination du Nexus Humanitaire-Développement pour faciliter la synergie et les actions complémentaires entre les programmes PARCA et DIZA. C’est dans cette optique de coordination, que le HCR, conjointement avec (DIZA et PARCA) d’autres partenaires de mise en œuvre de ces deux programmes, ont organisé le forum du 25 au 27 octobre 2021 à Moundou »

A Goré (département de la Nya-Pende), dans le camp des réfugiés de Gondjé, Arafat, 29 ans fait partie des bénéficiaires réfugiés qui ont eu le transfert monétaire grâce au projet PARCA financé par la Banque Mondiale. A la faveur de cet appui, cette mère de quatre enfants qui vit à Gondjé depuis 18 ans s’est acheté un moulin à écraser le mil, fait l’élevage de petits ruminants et conduit des activités de maraîchage. « Avec les revenus des activités que je conduits, j’ai réhabilité ma maison qui était incendiée, j’ai assuré la scolarité de mes enfants et je subviens avec aisance aux besoins de mon ménage » confie Arafat.