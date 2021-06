Tchad : UNHCR Flash Infos SO Farchana - Réfugiés et autochtones ont célébré la 21ème édition de la Journée mondiale du réfugié au camp de Kouchaguine-Moura

Bienvenu Daldigué,

PI Associate, UNHCR Abéché

Abéché le 22 juin 2021. Réfugiés et autochtones ont célébré la 21 ème édition de la journée mondiale du réfugié au camp de Kouchaguine Moura dans la province du Ouaddaï le 21 juin 2021 en présence des autorités administratives, des chefs de service déconcentré de l’Etat, du HCR et des partenaires humanitaires. Cette réjouissance collective et inclusive colorée des danses folkloriques et des défilés des communautés refugiées et hôtes corrobore l’expression d’une bonne cohésion.

Placée sous le thème, « ensemble on se soigne, on apprend et on rayonne », cette journée commémorative a permis aux autorités tchadiennes d’affirmer leur volonté d’accueillir et d’assurer la sécurité des réfugiés vivant en République du Tchad.

« Cette journée appelle à une forte solidarité et de compassion avec les réfugiés et les personnes déplacées. Une synergie d’action entre le gouvernement tchadien, les organisations internationales et nationales, et les bailleurs de fonds contribue à soutenir les réfugiés », a expliqué Mahamoud Mahamat Saleh hayard, secrétaire général de la province du Ouaddaï, représentant le gouverneur. Grâce aux efforts du HCR et ses partenaires, les réfugiés sont capables de s’autonomiser et de vivre en symbiose avec la communauté d’accueil, a-t-il ajouté avant de conclure que l’adoption de la loi d’asile au Tchad est la preuve de l’engagement du gouvernement tchadien à garantir l’asile à toutes les personnes ayant fui les conflits pour trouver refuge au Tchad, et à priori leur accorder les mêmes obligations juridiques que les tchadiens.

Aussi le thème de cette année appelle à une plus grande inclusion des réfugiés pour leur donner davantage accès aux soins de santé et à l’éducation afin de sauver des vies et de construire un avenir meilleur et d’assurer également leur plein épanouissement, a expliqué le chef de la sous délégation du HCR de Farchana M. Abdou Mahaman Dango.