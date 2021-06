Tchad : UNHCR Flash Infos Amdjarass - Les réfugiés du camp d’Oure-Cassoni célèbrent la Journée Mondiale du Réfugié

Assoue Pascal Mamour,

Snr Resetllement Assistant Amdjarass

Oure-cassoni, 22 juin 2021 - Dans la province de l’Ennedi Est, c’est le camp des réfugiés d’Oure-Cassoni qui a célébré en différé la cérémonie marquant la journée mondiale du réfugié.

Tous les acteurs humanitaires opérant dans la province de l’Ennedi Est, ainsi que les réfugiés eux même étaient massivement sortis pour commémorer cette journée, placée sous le thème « Ensemble, on peut tous réussir ». Cet appel à un engagement collectif de tous pour la cause des réfugiés a été aux lèvres de tous les intervenants.

Pour Bonga Blaise et Oudoumbe Ezéchiel, représentant respectivement les partenaires HIAS et IRC, « les réfugiés ont montré au dur moment de la COVID-19, leurs engagements aux cotés des humanitaires dans les sensibilisations de masse et de porte à porte pour prévenir et lutter contre la pandémie ».

Au nombre de ces défis qui s’imposent à tous, le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, travaille à travail ces partenaires de mises en œuvre et le PAM, pour trouver des solutions aux problèmes des réfugiés. C’est pourquoi, Mr Mahamat Oumar Abdellatif, le chef de bureau par intérim, rappelle « qu’en plus des acteurs humanitaires, les refugiés sont aussi les acteurs de développement ; ce qui explique leur implication à tous les niveaux de décision à travers les réunions de coordination et des groupes focus ».

L’autre temps fort de cette célébration est l’intervention du refugié artiste, Ismail Salim Khalifa, par ailleurs animateur à la station provinciale de l’ONAMA d’Amdjarass. Avec sa cithare, il a arraché une salve d’applaudissement de la foule, venue nombreuse à la célébration.

Aussi, les majorettes ont-elles eu l’occasion d’agrémenter la cérémonie par des chansons et danses qui ont mis les manifestants dans tous leurs états. Des sketchs joués par un groupe de femmes ont mis en exergue la conduite des interviews et d’écoute des victimes SGBV avec des promesses non tenues par les humanitaires.

Le mot de clôture est prononcé par Mr Adoum Koulou, camp manager et représentant des autorités locales. Pour lui, tout a été dit par les partenaires que par les leaders refugiés. Il souhaite une bonne fête aux refugiés et à celles et ceux qui les accompagnent dans la quête de leur bien être.