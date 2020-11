Tchad : UNHCR Flash Info SO- FARCHANA - Protection internationale des réfugiés : le HCR sensibilise sur l’accord de coopération qui le lie au Gouvernement de la République du Tchad

Aristophane Ngargoune

P.I Associate, UNHCR N’Djamena

Abéché, 26 novembre 2020 - Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a organisé à Abéché (chef-lieu de la province du Ouaddaï) du 24 au 25 novembre 2020 un atelier de formation et d’échanges avec les autorités provinciales sur l’accord de coopération entre l’agence et le Gouvernement de la République du Tchad pour la protection internationale des réfugiés et les personnes relevant de son mandat.

Ce forum de deux jours a réuni les autorités administratives, traditionnelles, militaires, les chefs de services déconcentrés de l’Etat et les partenaires du HCR, a permis de présenter avec plus de détails le mandat et la mission du HCR ainsi que le cadre légal de son intervention aux côtés du Gouvernement tchadien. Les présentations des différents spécialistes des Ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, de la justice et du HCR étaient principalement axées sur le mandat et le rôle du HCR et du Gouvernement dans la protection et la recherche des solutions aux problèmes des réfugiés, les principaux défis de protection et les phases opérationnelles des interventions du HCR.

Conformément à l’accord de coopération signé le 03 mai 2000 entre le HCR et le Gouvernement de la République du Tchad, l’Agence onusienne est arrivée au Tchad depuis bientôt vingt ans à la demande des autorités tchadiennes pour la gestion des questions liées aux demandeurs d’asile, des apatrides, des réfugiés et des déplacés internes.

Dans son mot de bienvenue,

Monsieur Abdou Mahaman Dango, chef de la Sous-Délégation HCR Farchana a remercié les autorités tchadiennes pour la protection et l’assistance de quelque 339.137 réfugiés soudanais qui ont trouvé refuge à l’Est du Tchad parmi lesquels, 150.574 sont installés dans la province du Ouaddaï depuis plus de 15 ans. « La coexistence pacifique et le partage des maigres ressources naturelles disponibles démontrent à suffisance l’hospitalité légendaire du peuple tchadien et de son Gouvernement, gage de son engagement à respecter les instruments internationaux souscrits qui protègent les réfugiés » a-t-il conclu.

L’atelier d’Abéché a aussi permis de renforcer les capacités des participants pour une meilleure compréhension des questions relatives aux immunités et privilèges des fonctionnaires des Nations Unies, les procédures judiciaires, les rôles et responsabilités de l’Etat et des services étatiques dans la protection des réfugiés et les engagements du Gouvernement de la République du Tchad dans le cadre du pacte mondial pour les réfugiés.

A la clôture des deux jours de travaux, Monsieur Brahim Seid Mahamat, Gouverneur de la province du Ouaddaï a salué l’organisation de ces assises par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tout en réitérant sa gratitude au HCR, ainsi qu’aux différents partenaires œuvrant dans la province du Ouaddaï pour la cause des populations vulnérables, aux côtés du Gouvernement tchadien. « Le Gouvernement a conféré aux personnels et aux biens du HCR, des immunités et privilèges dans l’exercice de leur mission. Ces prérogatives ne doivent en aucune manière souffrir d’entraves des autorités administratives, judiciaires et militaires. Ces autorités sont bien au contraire, investies de la puissance pour les protéger en agissant comme tel, ces autorités contribuent à honorer les engagements pris par les hautes autorités du pays » a-t-il conclu.

Au 30 septembre 2020, 883 583 personnes forcées de fuir dont 485 583 refugies et demandeurs d’asile et 297 187 personnes déplacées internes dans la province du Lac.