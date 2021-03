Tchad : UNHCR Flash Info SO- FARCHANA - Les refugiés du camp de Kouchaguine Moura bénéficient des infrastructures de bases

Bienvenu Daldigué

PI Associate, UNHCR Abéché

Abéché, 1er Mars 2021 – Le HRC, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés à travers sa sous délégation de Farchana a réceptionné le 25 février 2021, plusieurs infrastructures des services sociaux de base destinées aux réfugiés et à la population hôte au camp de Kouchaguine-Moura, dans la province du Ouaddaï. La cérémonie de réception s’est déroulée en présence des autorités civiles, militaires et traditionnelles de la province du Ouaddaï, ainsi que les différents partenaires du HCR que sont : CNARR, JRS, ADES, HIAS, FLM, et APLFT. Ce sont au total Deux écoles de 7 salles de classes chacune, équipées de table-bancs, deux bureaux, deux salles servant de bibliothèque, deux magasins, 16 latrines dont 8 par école, et deux points d’eau pour chacune des écoles. Le camp dispose désormais de : Deux espaces amis d’enfants équipés de balançoires, de perchoirs etc. ; par ailleurs ; D’un centre de santé, un centre des jeunes, un centre des femmes, une aire d’abattage d’animaux, et l’étale du marché font également partie des nouvelles infrastructures dont dispose le camp de Kouchaguine Moura y compris ; Le poste de DPHR, le centre de distribution des vivres, le parc de vaccination de bétails et la construction des dos d’ânes sur les axes principaux du camp.

« Ces ouvrages qui ont été réalisés dans le seul but de renforcer la protection et l’assistance aux réfugiés et leurs biens, ont été effectués grâce à la générosité de nos bailleurs sans lesquels tout ceci ne serait pas possible mais également avec l’appui de nos partenaires JRS, ADES et la CNARR », a affirmé Beatrice Ngendandumwe, Senior Field Officier, représentant le chef de la sous délégation HCR de Farchana. « Ces infrastructures de base sont à usage communautaire. J’invite à cet effet, la communauté réfugiée, les partenaires et la population hôte à en prendre soin en veillant à leur entretien », a-t-elle exhorté les bénéficiaires.

Les autorités, partenaires et bénéficiaires ont remercié et rassuré le HCR du bon usage et des entretiens réguliers qu’ils en feraient. « Le gouvernement de la République du Tchad a toujours fait de l’éducation et de la sécurité ses priorités. Les actions menées par le HCR en faveur de l’éducation des réfugiés au Tchad confirment à suffisance son soutien aux côtés du gouvernement tchadien afin de donner accès à l’éducation à chaque enfant tchadien et réduire considérablement le taux d’analphabétisme », a déclaré Mahamat Allabani, chef de bureau CNARR d’Amleyouna représentant le délégué provincial de la CNARR du Ouaddaï.

M. Allabani a remercié à l’occasion le HCR pour la protection multiforme apportée aux réfugiés sur le sol tchadien, et a également interpellé tous les partenaires qui interviennent dans le camp de Kouchaguine-Moura de veiller à l’entretien des différentes infrastructures. «Ces infrastructures profiteront aussi bien aux réfugiés qu’aux populations hôtes, preuve de la cohabitation pacifique », a-t-il précisé.

Le HCR et les différents partenaires ont invité les réfugiés aux respects des lois du pays d’asile, et remercié le gouvernement tchadien qui continue d’accueillir les réfugiés sur son sol.

Ouvert le 04 février 2020, le camp de Kouchaguine Moura compte à ce jour, 10,114 réfugiés dont 8,442 arrivés l’année dernière et 1,672 de janvier à ce jour. Environ 3,000 nouveaux arrivés sont encore dans les villages le long de la frontière et seront également transférés au camp de Kouchaguine-Moura dans les semaines à venir.