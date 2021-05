Tchad : UNHCR Flash Info : « Le Tchad est un exemple à suivre en Afrique et au-delà pour la protection internationale des réfugiés et des demandeurs d’asile » Papa Kysma Sylla, Représentant du HCR au Tchad

Aristophane Ngargoune

P.I. Associate, UNHCR N’Djamena

N’Djamena, 07 mai 2021 – Le Premier ministre du gouvernement de transition, Monsieur Pahimi Padacké Albert a reçu en audience, ce 07 mai 2021, le Représentant du HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad, Monsieur Papa Kysma Sylla.

L’entretien cordial et constructif entre le Représentant du HCR et le Premier ministre du gouvernement de transition, qui a duré plus d’une demi-heure, a permis aux deux personnalités d’échanger sur l’engagement du Tchad dans la protection internationale des réfugiés et les défis actuels auxquels le pays fait face.

Monsieur Papa Kysma Sylla, en adressant ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple tchadien à la suite du décès du Maréchal du Tchad, le Président Idriss Deby Itno, a salué « les relations privilégiées qui existent entre son Agence et les autorités tchadiennes ». Il a renouvelé « l’engagement du HCR à poursuivre, aux côtés du gouvernement tchadien de transition, les efforts de protection, d’assistance et de recherche de solutions durables en faveur des réfugiés, des populations déplacées et des communautés qui les accueillent ».

En réponse, Monsieur Pahimi Padacké Albert a réaffirmé la tradition d’hospitalité et de solidarité du gouvernement et du peuple tchadien à l’égard des réfugiés ainsi que des Tchadiens en situation de déplacement forcé.

Les deux personnalités ont souligné la nécessité « de l'inclusion des personnes relevant de la compétence du HCR dans tous les domaines de la société ».

Au sortir de l’entretien, le haut fonctionnaire onusien de nationalité sénégalaise, a réitéré, au nom du Haut-Commissaire, la reconnaissance de son Agence pour les efforts et sacrifices, faisant du Tchad, un exemple en Afrique et au-delà, en matière de protection internationale des réfugiés et des demandeurs d’asile.