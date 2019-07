Tchad : table ronde sur le Droit international humanitaire et la Convention de Kampala

N'Djamena (CICR) – Une table ronde sous-régionale sur la thématique : « Droit international humanitaire (DIH) et Convention de Kampala : Prévenir et répondre au déplacement interne dans la région du bassin du lac Tchad » sera organisée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) du 29 au 31 juillet à N'Djamena, en collaboration avec le Ministère de l'Administration territoriale de la République du Tchad.

L'objectif principal est de rassembler des représentants étatiques du Cameroun, du Niger, du Nigéria et du Tchad - qui participent à la prévention et à la réponse au déplacement interne dans leurs pays respectifs - ainsi que des représentants de personnes déplacées internes (PDIs) et de communautés d'accueil du Tchad pour discuter de la mise en œuvre effective de la Convention de Kampala.

Cette convention fournit un cadre de référence global permettant de guider les États dans leur réponse au déplacement interne, afin d'améliorer la vie quotidienne de nombreuses PDIs en Afrique, y compris dans des situations de conflits armés. « Pour réaliser tout son potentiel, la convention doit être systématiquement mise en œuvre par les États », explique Myriam Raymond-Jetté, Conseillère juridique régionale du CICR. « Les obligations relatives aux personnes déplacées dans les situations de conflits armés prévues à cette convention sont tirées des obligations déjà existantes de DIH et de droit international des droits de l'homme (DIDH). Il n'en demeure pas moins que le niveau de mise en œuvre national de ces obligations aux Cameroun, Niger, Nigéria et Tchad varie d'un pays à l'autre quant aux lois, politiques, mesures et actions concrètes. » précise-t-elle.

La table ronde sera l'occasion d'évaluer les lois ou politiques nationales en vigueur ou leur absence dans les pays du bassin du lac Tchad et d'explorer les moyens de renforcer la coopération sous-régionale en vue de l'application effective de la Convention. Ce sera également l'occasion de discuter avec les représentants des PDIs et des communautés d'accueil des difficultés rencontrées par les États pour prévenir le déplacement interne et pour faire face à ses conséquences. Des propositions sur les mesures que les États pourraient prendre seront mises de l'avant.

En outre, le CICR utilisera cette plate-forme pour lancer son rapport "Déplacement en temps de conflit armé : Comment le DIH protège dans la guerre et pourquoi c'est important" lors d'une conférence publique. L'exposition de peintures intitulée « J'ai dû tout quitter » sera également présentée – des portraits racontent l'histoire de plusieurs PDIs en République Centrafricaine et au Tchad.

Cet événement est organisé en commémoration du 10e anniversaire de la Convention de Kampala sur la protection et l'assistance des personnes déplacées en Afrique et du thème de l'Union africaine pour l'année 2019 désignée « Année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes en Afrique : vers des solutions durables au déplacement forcé ».

Informations complémentaires : Taoffic Mohamed TOURE, CICR N'Djaména, tel : +235 66 20 10 05