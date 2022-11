Tchad — Suivi des Urgences - Tableau de bord N°152 — Déplacements dans six sites dans le Lac (03 Novembre 2022)

175 ménages (430 individus) membres des communautés locales, ont quitté les villages de Ngoréa, Ngya, Kami et Blangouré pour s’installer le 12 octobre 2022 dans le site de Foulatari le 12 octobre 2022 (point 3). o Suite aux menaces d’attaques des groupes armés non étatiques dans les villages de Kemi et Kobé (situés au sein de la sous-préfecture de Bol), 40 ménages (102 individus) et 65 ménages (220 individus), membres des communautés locales, ont quitté respectivement les villages de Kemi et Korbé (même sous-préfecture) pour se réfugier dans le site de Kokolom (même sous-préfecture) le 15 octobre 2022 (point 4). o Suite à un enlèvement de 05 personnes survenu le 11 octobre 2022 dans le village de Djiglya 1 (situé dans la sous-préfecture de Kangalam, département de Mamdi), 52 ménages (378 individus), membres des communautés locales, ont quitté les villages de Djiglya 1 et Djiglya 2 pour se réfugier le 15 octobre 2022 dans le site de Tetewa (même sous-préfecture) (point 5) o Suite aux menaces des groupes armés non étatiques dans le village de Kallarom (situé dans la sous-préfecture de Bol), 312 ménages (1 564 individus), membres des communautés locales, ont quitté les localités de Kallarom, DJourgodjomi, Matariné et Kassalarey (situées dans les îles de la sous-préfecture de Bol) et se sont réfugiés le 16 octobre 2022 dans le site de Ngorerom (même sous-préfecture) (point 6)