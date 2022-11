Tchad — Suivi des Urgences - Tableau de bord N° 153 - Aperçu des personnes affectées par les inondations fluviales dans 25 localités de la province du Lac (21 Octobre- 10 Novembre 2022)

Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements importants et soudains de populations ainsi que sur des urgences sécuritaires et climatiques. Chaque année au Tchad, durant la saison pluvieuse (Mai-Septembre), plusieurs localités sont souvent atteintes par des inondations, touchant des milliers de personnes. Ce tableau de bord présente les informations sur les inondations fluviales survenues en octobre 2022 dans 3 sous-préfectures de la province du Lac, affectant ainsi 1 351 ménages (5 837 individus). Ces informations ont été collectées à travers des entretiens téléphoniques avec les informateurs clés notamment les autorités locales dans la province affectée.

Suite à la montée des eaux du Lac Tchad survenue durant la période du 15 au 30 octobre 2022, 17 localités situées dans les sous-préfectures de Bol, Ngouboua et Kangalam (département de Kaya et Mamdi, province du Lac) ont été inondés. Au total, 1 351 ménages (5 837 individus) ont été affectés par ces inondations. Parmi ces personnes, 776 ménages (3 756 individus) se sont déplacés dans les mêmes sous-préfectures et accueillis par les membres de la communauté locale. Il est à indiquer que cette catastrophe a causé des dommages critiques aux habitations, aux 1378 hectares des champs des riz, maïs, mil et entrainé la perte de bétail. Ainsi, une assistance humanitaire d’urgence est nécessaire. Vu que, ces personnes vivent dans une situation d’extrême vulnérabilité et ont soulignés des besoins importants en abris, vivres et articles non alimentaires.