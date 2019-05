Tchad : Suivi des urgences - Rapport# 7 - 9 mai 2019

Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements importants et soudains de populations. Les informations sont collectées à travers des appels téléphoniques ou entretiens physiques avec des informateurs clés ou des observations directes. Ce rapport présente les informations sur les mouvements de populations survenus les 5 et 6 mai 2019, dans 3 sites de la province du Lac, suite à des attaques armées.

RÉSUMÉ DE L’ALERTE

Dans la nuit du samedi 4 mai 2019, le village de Fitiné (département de Mamdi, sous-préfecture de Kangalom) a été attaqué par des groupes extrémistes armés. Cette attaque a causé le déplacement de 510 ménages (2 132 individus) vers les sites de Tchika et Kaya et le village de Koudouboul, tous situés dans la sous-préfecture de Bol. Des ressortissants Tchadiens, Camerounais, Nigériens et Nigérians se trouvent parmi les personnes qui se sont déplacées.