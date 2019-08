Tchad : Suivi des urgences - Rapport #21 - 23 Août 2019

RÉSUMÉ DE L’ALERTE

Suite à des conflits intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs survenus au début du mois d’août, 745 ménages constitués d’environ 5 200 individus se sont déplacés entre le 05 et 09 août 2019 en provenance des villages de Hadjar Icheguie (sous-préfecture de Marfa, département de Ouara) et Galgasse, Khara et Arisse (tous trois situés dans la sous-préfecture de Choyane, département de Ouara), pour trouver refuge dans les villages de Chokoyane et Kongour. Le 18 août 2019, les autorités ont instauré un état d’urgence d’une durée de trois mois dans les provinces du Ouaddai et de Sila suite à ces conflits intercommunautaires. D’autres déplacements pourraient avoir eu lieu dans la province de Sila, mais les données ne sont pas encore disponibles