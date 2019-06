Tchad : Suivi des urgences - Rapport #12 - 30 mai 2019

Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements importants et soudains de populations. Les informations sont collectées auprès d’informateurs clés à travers des appels téléphoniques, des entretiens physiques ou des observations directes. Ce rapport présente les informations sur les mouvements de populations survenus du 22 et 26 mai 2019, dans 5 villages et 1 site dans la province du Lac, suite à des attaques armées.

RESUME DES ALERTES

Suite à une attaque armée le 23 mai 2019 dans le village de Tchokorada situé dans la sous-préfecture de Liwa (département de Fouli), 765 ménages de 3 200 individus se sont déplacés, dont 287 ménages de 1 200 individus vers le village de Kangou situé dans la sous-préfecture de Liwa et 478 ménages de 2 000 individus vers le village de Boma dans la sous-préfecture de Kaiga-Kindjiria (département de Fouli).

Suite à une attaque armée le 23 mai 2019 dans le village de Gomirom Doumou, situé dans une île du lac Tchad, dans le département de Mamdi (sous-préfecture de Bol), 3 542 ménages de 14 805 individus en provenance de plusieurs villages ( dont Gomirom Doumou, Tidimirom, Tchallam et Ngalamia) se sont déplacés pour se réfugier vers la terre ferme. Parmi eux, 175 ménages (731 individus) ont rejoint le village Medikoura, 2 500 ménages (10 450 individus) le village de Mediboudamari, 717 ménages (2 997 individus) le village de Méléa et 150 ménages (627 individus) le site de Foulatari. Tous ces lieux d’accueil sont situés dans la même sous-préfecture de Bol. Les attaques armées contre les populations vivant dans les îles du Lac Tchad se sont multipliées ces dernières semaines, causant le déplacement de milliers d'habitants vers la terre ferme. Ce phénomène risque de s'accentuer, engendrant ainsi des déplacements futurs importants.