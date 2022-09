Tchad - Suivi des Urgences - Mouvements des populations #146 - Déplacements dans la province du Lac de juillet à août 2022 (septembre 2022)

Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements importants et soudains de populations. Les informations sont collectées à travers des entretiens avec des informateurs clés ou des observations directes. Ce tableau de bord présente les informations sur les mouvements des personnes survenus dans la période du 02 juillet au 30 Août 2022 dans la province du Lac.

Pendant qu’une accalmie a été observée dans la province du Lac durant les mois d’avril et mai 2022, les mois de juillet et août ont connu une intensification des attaques armées et des enlèvements de personnes, qui ont causé un grand nombre de déplacements. Durant ces deux mois, 3 881 ménages de 14 305 individus ont été affectés par des déplacements. Les déplacements ont été particulièrement observés durant le mois d’août 2022 (10 928 personnes se sont déplacées durant ce mois). Plus de la moitié (55%) de personnes affectées par les déplacements entre juillet et août 2022 étaient déjà dans une situation de déplacement avant leurs nouveaux déplacements pendant que 45 pour cent se sont déplacées pour la première fois. Les raisons de déplacement ont principalement été la peur engendrée par des attaques armées (44%), les attaques armées (30%), la peur engendrée par des enlèvements des personnes (13%) et les conflits intercommunautaires (13%). La majorité des personnes déplacées durant les deux mois (soit 84%) se sont refugiées vers des localités situées dans la même sous-préfecture que leurs provenances (voir le tableau sur les pages 2 et 3). Apres leur déplacements, ces personnes ont des besoins importants en nourriture, abris, articles non alimentaires et eau.