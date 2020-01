Tchad : Suivi des Urgences (ETT) - Tableau de bord #39 (28 janvier 2020)

Suite à une attaque armée survenue le 27 janvier 2020 près du village de Mandari situé dans les îles du lac Tchad, dans la soussous-préfecture de Kangalam (département de Mamdi), 130 ménages de 600 individus ont quitté ce village, pour se réfugier dans le village de Koulfoua, situé dans la même sous-préfecture. Récemment, Koulfoua avait accueilli plus de 400 personnes (voir ETT 35 et 36) et 146 d’entre elles s’étaient déplacées préventivement en provenance du village de Mandari (voir ETT 36).