Tchad suivi des urgences (ETT) - Tableau de bord #131 (25 février 2022)

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENT

Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements importants et soudains de populations, ainsi que sur des urgences sécuritaires et climatiques. Les informations sont collectées à travers des entretiens avec des informateurs clés et des observations directes. A la suite d’incendies d’origine inconnue, survenus le 10 et 15 février 2022 dans les quartiers Diamerom et Tigo, situés dans les villages de Kiskra et Bagasola (sous-préfectures de Liwa et Bagasola, département de Fouli et Kaya), respectivement, la DTM a effectué une évaluation les 11 et 16 février 2022 afin d’évaluer les impacts de ces incendies. Ces feux ont affecté 115 ménages de 297 individus et ont entrainé des dommages significatifs aux maisons ainsi qu’aux 67 boutiques et engendrés la perte des articles non alimentaires, des stocks des produits agricoles et des objets de valeur.