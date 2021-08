Tchad : Suivi des Urgences (ETT) Inondations | Miski (Province du Borkou) - Tableau de bord #115 (5 août 2021)

MÉTHODOLOGIE ET RÉSUMÉ

Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements importants et soudains de populations, ainsi que sur des urgences sécuritaires et climatiques. A la suite de pluies torrentielles survenues le 01 août 2021 et ayant causé des inondations dans le quartier de Wadi Douar, dans la ville de Miski (province du Borkou), située dans le désert du Sahara, la DTM a mené une évaluation d’urgence afin de mesurer l’impact de ces inondations. Les informations ont été collectées à travers des entretiens téléphoniques avec des informateurs clés le 04 août 2021. En plus d’avoir affecté 13 ménages de 91 personnes et causé la mort des 4 personnes et la disparition de 17 autres, ces inondations ont endommagé 13 maisons, deux forages d’eau et emporté des articles non alimentaires et du bétail. Elles ont aussi accru l’exposition des populations aux maladies zonotiques