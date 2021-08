Tchad : Suivi des Urgences (ETT) Inondations | Koumra (Province du Mandoul) - Tableau de bord #114 (5 août 2021)

Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements importants et soudains de populations, ainsi que sur des urgences sécuritaires et climatiques. A la suite de pluies torrentielles survenues du 12 au 19 juillet 2021 et ayant causé des inondations dans les cantons de Koumra, Matekaga et Goundi, dans le département du Mandoul oriental (Province du Mandoul), la DTM a mené une évaluation d’urgence du 29 juillet au 02 août 2021 afin de mesurer l’impact de ces inondations. Les informations ont été collectées à travers des entretiens avec des informateurs clés et des observations directes. Les inondations ont affecté 5 671 ménages de 33 417 personnes, ont causé des dommages critiques aux maisons, aux moyens de subsistance, aux installations d’hygiène et d'approvisionnement en eau, et ont entraîné la perte d'articles non alimentaires et de bétail. Elles ont également augmenté l'exposition des populations aux maladies zoonotiques. Les pluies, qui continuaient au moment de la collecte de données, risquent de causer des dégâts additionnels