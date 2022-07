Tchad - Suivi des Urgences (ETT) - Incendie | Boudoumari (Sous-préfecture de Ngouboua, Province du Lac) Tableau de bord #139 (1 juillet 2022)

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENT

Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements importants et soudains de populations, ainsi que sur des urgences sécuritaires et climatiques. Les informations sont collectées à travers des entretiens avec des informateurs clés et des observations directes.

A la suite d’un incendie d’origine inconnue, survenu le 26 juin 2022 dans le quartier Bouboumari, situé dans le village de Ngouboua (souspréfecture de Ngouboua, département de Kaya dans la province du Lac), la DTM a effectué une collecte des données afin d’évaluer l’impact de cet incendie. Ce feu a affecté 84 ménages de 251 individus, causé des dommages critiques aux maisons et engendré la perte de stocks des produits agricoles et des articles non alimentaires. Les personnes affectées par l’incendie sont en majorité sans abri et ont besoin d’une aide urgente.