Tchad - Suivi des Urgences (ETT) #145 - Déplacements dans la province du Lac (12 Août 2022)

Le suivi des urgences a pour but de recueillir des informations sur les mouvements importants et soudains de populations ainsi que sur des urgences sécuritaires et climatiques.

Ce tableau de bord présente les informations sur les mouvements de personnes survenus les 27 juillet, 02, 03, 04 et 06 août 2022, dans cinq sites de la province du Lac.

o Suite à plusieurs enlèvements des personnes dans la localité de Kaiga-Kindjiria (souspréfecture de Kaiga-Kindjiria, département de Fouli) et à l’insécurité croissante dans la zone, 10 ménages de 65 individus ont quitté cette localité pour se réfugier le 27 juillet 2022 dans le site de Borora situé dans la sous-préfecture de Daboua (département de Fouli) (point 1 sur la carte et le tableau ci-dessous). o Suite à un enlèvement de 08 personnes survenu le 30 juillet 2022 dans le site de KaramNgouboua (sous-préfecture de Liwa, département de Fouli), trois mouvements ont eu lieu : 1) 70 ménages (194 individus) ont quitté ce site pour se réfugier le 02 août 2022 dans le site de Kandam nouvellement créé dans la même sous-préfecture (point 2 sur la carte et le tableau ci-dessous; 2) Un total de 104 ménages (244 individus) ont quitté le site de Torbo (sous-préfecture de Liwa) et se sont installés le 03 août 2022 dans le site d’Alikoromirom nouvellement créé dans la même sous-préfecture (point 3); 3) 121 ménages (284 individus) ont quitté le site de Bourom (sous-préfecture de Liwa) et se sont refugiés le 04 août 2022 dans le site de Kangara nouvellement créé dans la même sous-préfecture (point 4).

o Suite à une attaque armée perpétrée par des groupes armés non-étatiques le 02 août 2022 à Abourom (sous-préfecture de Liwa), 111 ménages (435 individus) ont quitté le site de Kadoulou, situé dans la même sous-préfecture pour se refugier le 06 août 2022 dans le site de Leila nouvellement créé dans la même sous-préfecture) (point 5).