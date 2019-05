Tchad : sortir de la confrontation à Miski

Les tensions croissantes entre le gouvernement, les chercheurs d’or et la population teda du Tibesti font craindre une escalade sécuritaire au Nord du Tchad, dans un contexte régional fragile. Les autorités devraient desserrer l’étau autour de la localité de Miski, éviter les discours réducteurs et rechercher le dialogue.

Que se passe-t-il ? Dans les zones aurifères du Tibesti au Nord du Tchad, la tension monte entre l’Etat, les orpailleurs et la population teda. Fin 2018, de violents affrontements ont opposé l’armée tchadienne à un groupe d’autodéfense dans la localité de Miski. Les tensions demeurent vives et une nouvelle escalade sécuritaire est à craindre.

En quoi est-ce significatif ? Alors que le conflit en Libye s’intensifie et que les incidents se multiplient au Sud, le Nord du Tchad, frontalier, est une zone à risque. Dans ce contexte, la détérioration des relations entre des populations teda et l’Etat tchadien pourrait avoir des conséquences sur la stabilité du Tibesti.

Comment agir ? Pour sortir de cette relation de défiance et éviter une nouvelle confrontation militaire, les autorités devraient lever une forme de blocus de Miski, éviter les discours réducteurs et entamer un dialogue avec le groupe d’autodéfense et la population. Les partenaires internationaux du Tchad devraient pousser le gouvernement dans cette voie.

Synthèse

Le Tibesti, situé au Nord du Tchad, près de la frontière avec la Libye et le Niger, est en proie à une montée inquiétante des tensions. Celles-ci sont à la fois le produit d’une ruée vers l’or, d’une militarisation de la région et d’une forte méfiance de la population locale, de l’ethnie teda, vis-à-vis de l’Etat. Elles se manifestent avec force dans les zones aurifères de Kouri Bougoudi et de Miski, où la gestion des ressources est devenue un point de crispation. Les autorités assimilent hâtivement les orpailleurs à des complices des rébellions tchadiennes basées en Libye. Quant aux populations du Tibesti, elles soupçonnent le pouvoir de vouloir faire main basse sur leur or. Ces tensions ont abouti en 2018 à des affrontements entre l’armée et un groupe d’autodéfense local à Miski. Depuis, l’armée, retirée à 100 kilomètres de la localité, coupe les voies d’accès à Miski. Alors que le récent regain de violences en Libye menace le Nord du Tchad, les autorités doivent à tout prix éviter une nouvelle confrontation militaire à Miski et ouvrir un dialogue avec le groupe d’autodéfense et les responsables locaux.

Le Tibesti est historiquement une région frondeuse, berceau de plusieurs rébellions majeures depuis l’indépendance du Tchad, en 1960. C’est également une région stratégique pour la stabilité du pays, du fait de sa proximité avec le Sud de la Libye, en proie à la multiplication des conflits tribaux et au développement des trafics depuis la chute en 2011 de l’ancien dirigeant libyen, Mouammar Khadafi, et devenue une base arrière pour les principaux groupes rebelles tchadiens. Conscientes des risques de contagion sécuritaire depuis la Libye, les autorités tchadiennes se sont appuyées sur les populations teda, majoritaires au Tibesti et présentes en Libye, pour conserver un certain contrôle sur cette zone frontalière sensible. Mais la détérioration récente des relations entre l’Etat tchadien et les Teda du Tibesti fait peser sur le Nord du Tchad une menace renouvelée, alors que la Libye risque un embrasement généralisé à la suite de l’offensive (toujours en cours) du Maréchal Khalifa Haftar sur la capitale Tripoli, et que les incidents se multiplient au Sud de ce pays.

Depuis la découverte de gisements d’or en 2012, les mines du Tibesti ont suscité les convoitises de commerçants, de milliers d’orpailleurs, de militaires tchadiens, et de membres de l’opposition armée tchadienne et soudanaise en quête du métal précieux. Les groupes rebelles tchadiens y mènent parfois des incursions depuis le Sud de la Libye. Ce brassage a suscité l’inquiétude des autorités tchadiennes. Elles craignent que les mines d’or deviennent des réservoirs pour les rébellions tchadiennes basées au Sud de la Libye, et que des militaires, dont certains hauts gradés qui tirent profit de l’orpaillage, ne tissent des liens avec des ennemis du pouvoir. Cette inquiétude est compréhensible. Mais les autorités vont plus loin et entretiennent volontairement la confusion entre migrants et futurs rebelles, orpailleurs et opposants armés, rebelles tchadiens ou membres du comité d’autodéfense et terroristes. Elles se mettent à dos les populations locales, majoritairement teda, en les accusant de complicité avec des bandits ou des ennemis du pouvoir.

La zone de Miski est devenue un microcosme des tensions qui agitent le Tibesti. Les populations soupçonnent des proches du pouvoir de vouloir contrôler des sites aurifères et l’Etat voit dans ces réactions une remise en cause de son autorité. En août 2018, la décision des autorités tchadiennes de rattacher administrativement la zone de Miski à une autre région, le Borkou, où les Teda sont minoritaires et moins influents, marque un point de bascule. Les chefs de cantons qui s’opposent à cette décision et dénoncent un morcellement du Tibesti sont révoqués, ce qui provoque la colère des habitants de Miski. Des comités de surveillance locaux constitués dès 2013 pour contrôler et taxer les activités d’orpaillage mutent alors en comité d’autodéfense autour notamment de deux chefs de cantons révoqués et d’anciens militaires ou rebelles.

Fin 2018, le président Déby opte pour l’option militaire et déploie l’armée, sous commandement de son fils Mahamat Idriss Déby, alias Kaka. Après un mois d’affrontements (de type guérilla) entre les soldats tchadiens et le comité d’autodéfense, et des dizaines de morts et blessés notamment dans les rangs de l’armée, celle-ci se replie à une centaine de kilomètres de la localité. L’approche du gouvernement consiste désormais à isoler Miski – « rendre invivables » les zones aurifères, selon les mots d’un ministre – en contrôlant les principaux axes routiers afin d’assécher ses approvisionnements et en fermant des puits dans la région, essentiels dans cette zone désertique. Ce blocus pourrait avoir de lourdes conséquences humanitaires et attiser un sentiment de révolte au sein de la population.

Depuis, la tension reste très vive à Miski. Le comité d’autodéfense, qui bénéficie d’un large soutien local, refuse le rattachement de Miski au Borkou et demande la restitution des cantons ; il affiche aussi son opposition à tout projet d’exploitation industrielle ou semi-industrielle des ressources aurifères de la zone (perspective lointaine mais qui suscite beaucoup d’inquiétude à Miski) en dehors d’un cadre légal garantissant à la région une partie des bénéfices. Pour le chef de l’Etat, les enjeux dépassent la question de l’or. Il veut montrer qu’il contrôle son territoire dans une période où il apparait vulnérable, affaibli par des dissensions dans son entourage, les fragilités plus apparentes au sein de l’armée, le contexte de crise économique et sociale aigüe, et les craintes d’un effet d’entrainement après la chute d’Omar el-Béchir au Soudan. Pourtant, l’option sécuritaire à Miski est périlleuse et pourrait être contreproductive, comme les actions qui consistent à isoler la localité. Alors que beaucoup craignent une nouvelle confrontation militaire à Miski, les risques d’emballement sécuritaire sont réels.

Un tel scénario peut néanmoins être évité. Le comité d’autodéfense de Miski a avant tout des revendications locales et ne cherche pas à renverser Déby. Pour satisfaire ses revendications, aucune concession majeure n’est requise. Un certain nombre de mesures pourraient désamorcer les tensions avant qu’elles n’atteignent un seuil critique :

Les autorités tchadiennes devraient adopter une rhétorique moins agressive et démentir les rumeurs de nouvelle intervention militaire à Miski. Elles devraient desserrer l’étau sécuritaire autour de Miski en rouvrant les voies d’accès, en remettant les puits de la région en état de marche et en facilitant l’accès aux acteurs humanitaires à la localité. Elles pourraient aussi revenir sur la décision, très impopulaire, de rattacher la localité de Miski au Borkou et se déclarer ouvertes au dialogue.

Ce dialogue, qui devrait impliquer les représentants de l’Etat et du groupe d’autodéfense de Miski mais aussi les chefs traditionnels et les députés de la région, pourrait être facilité par des figures teda reconnues par le gouvernement et les populations locales. Parmi les sujets abordés devraient figurer, entre autres, la répartition des revenus de l’or en cas d’exploitation industrielle (très hypothétique à ce stade mais qui demeure un motif d’inquiétude de la population), la nomination de davantage de Teda au sein de la hiérarchie militaire dans la région, et des pistes de réinsertion pour les membres du comité d’autodéfense prêts à désarmer.

En retour, les représentants du comité d’autodéfense devraient publiquement se déclarer ouverts à une négociation avec l’Etat.

Les partenaires internationaux du Tchad, en particulier les agences des Nations unies, l’Union européenne et ses Etats membres, devraient pousser pour un dialogue et encourager les autorités à faciliter un accès humanitaire à cette zone.

Nairobi/Bruxelles, 17 mai 2019