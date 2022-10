Tchad: Situation des inondations à N’Djamena - Rapport de situation no 03 (29/10/2022)

14,5% des fonds requis pour une réponse multi-sectorielle appropriée ont été reçus et engagés. Une demande additionnelle d’un montant de 5,7 millions dollars US du CERF RR est en cours d’étude.

Le Gouvernement, à travers le ministère du Genre et de la Solidarité nationale, a pris un arrêté portant attribution et composition des membres de la Coordination chargée de la gestion des sites d’accueil des sinistrés de N’Djamena le 24 octobre 2022. La première réunion de cette cellule a eu lieu le 27 octobre 2022 et se réunira très régulière pour faire le point sur la situation, les réponses en cours, les besoins non couverts mais aussi des contraintes et perspectives. Pour rappel, le Gouvernement a déclaré un état d’urgence le 19 octobre faisant appel à la communauté internationale et les personnes de bonne volonté de soutenir la réponse aux inondations dans le pays.