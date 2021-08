Tchad : Shelter Cluster Factsheet – Mai 2021

Situation sur le déplacement:

Début avril 2021, lors de la présentation du Round 14 sur le mouvement de la population dans la province du Lac faite par OIM, un total de 457 797 individus déplacés (401 511 PDI et 56 286 retournés de l’étranger et anciennes PDI) vivant dans 101 369 ménages a été identifié, alors que 393 483 individus (86 327 ménages) avaient été identifiés au cours du round précédent, soit une hausse de 16%. Cette hausse est due à la dégradation continue des conditions sécuritaires dans la province du Lac, principalement dans les sous-préfectures de Kangalom et Ngouboua. Durant ce round, 41% des PDI sont dans le département de Kaya, 39% dans le département de Fouli et 20% dans le département de Mamdi.

Réponse:

La situation sécuritaire en avril 2021 a été marquée par les combats opposant le Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) et l’armée tchadienne dans le nord du pays. Cette situation d’nsécurité a occasionné le ralentissement voire l’arrêt de plusieurs activités menées per les membres du cluster dans la province du Lac. Les réalisations couvrant la période d’avril à mai 2021 sont comme suit. Le sous cluster Abris/AME en collaboration avec Unicef a procédé en date du 30 avril au 1er mai 2021 a la distribution de 5 355 articles ménagers. Cette assistance est portée aux 317 ménages nouvellement installés dans le site de Kalindoua. Help Tchad a fait la distribution de 1 166 kits NFI’S au profit de 1166 ménages du site de Malmari en avril 2021 sur financement des fonds de l’aide humanitaire allemande. Dans le cadre du projet RRM, l’ONG Action Contre la Faim a procédé à la distribution de 305 kits sur les sites de Bibi barrage et 219 kits a Blamah en mais 2021. L’intervention de l’Association des Femmes Allaitantes (AFA) s’inscrivant de cette même dynamique, a également permis la distribution de 804 kits NFI aux PDI de Kallarom, 504 sur le site de Maar et 54 à la population hôte de Marr village.

CARE INTERNATIONAL a distribué 500 kits d’hygiéne aux PDI du site de kafia (315 ) et de Tagal (185).

Défis:

Les besoins sont énormes et la capacité de réponse reste faible Formation des animateurs du sous cluster CCCM/AME/ABRIS reste un défis majeur.

Face a la saison pluvieuse qui s’annonce (mois de juillet), la distribution des bâches pour la couvertures des abris sera un défi a relever.