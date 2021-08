Tchad : Shelter Cluster Factsheet – Juillet 2021 [EN/FR]

HIGHLIGHTS

Situation sur le déplacement:

De juin à juillet 2021, 1159 ménages de 5636 personnes, ont trouvé refuge dans les villages d’accueil et sites de personnes déplacées dans la province du Lac. Ces incessants mouvements de populations sont dus aux attaques et incursions des groupes armés et aux conflits communautaires. Face à ces vagues de déplacements forcés, les partenaires du Cluster ont initié des activités de réponse à l’endroit de quelques ménages nouvellement déplacés.

Réponse:

Dans le cadre des activités du programme RRM (Rapid Response Mechanism), ACF en collaboration avec INTERSOS ont apporté une assistance en Articles Ménagers Essentiels (AME) au profit de 529 ménages nouvellement installés sur le site le de Kallarom, dans la sous-préfectre de Bagasola.

580 autres ménages de 3480 individus ont également été assisté en Kits AME sur le site de Ngourtoukouboua à travers les activités coordonnées par les mêmes organisations.

Le HCR et son partenaire d’implémentation, la CRT ont distribué sur le site de Ngourtoukouboua, 530 kits AME composés de seaux, bâches, des moustiquaires, d’ustensiles de cuisine, de nattes et de couvertures au profit de 1851 individus nouvellement arrivés. OIM a réalisé la construction de 200 abris d’urgence dont 100 dans la province su Lac, sur les site de Bibi Blama et Blama Gourmacherom et 100 à Amtchalaba, dans la sous-préfecture de Sido, province du Moyen Chari, au profit ses retournés Tchadiens en provenance de la Centrafrique.

La somme de 900 000 dollars allouée au Cluster Abris/AME dans le cadre de l’allocation des fonds CERF, sera consacrée à la construction d’abris d’urgence et la distribution de AME d’une part par OIM sur les sites de Fourkolm et de AMMA 3 et d’autre part par le HCR sur le site de Koudoukolé. Ce sont environ 6 400 personnes qui seront touchées sur l’ensemble des trois sites avec ces fonds à travers ces activités.