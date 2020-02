Tchad : Shelter Cluster Factsheet, Juillet 2019 [EN/FR]

HIGHLIGHTS

Le mois de Septembre a été marqué par la publication du DTM Round 9 avec une augmentation des populations en mouvement (personnes déplacées internes, retournées et des autres nationalités) par rapports au DTM Round 8. Le total des populations en mouvement publie est de 222,019 individus (45,762 ménages) soit une augmentation de 43,091 individus par rapport au DTM Round 8 qui était de 178,928 individus (43,359 ménages) publie au mois de mai 2019.

Une réunion de Coordination du Cluster a été organisée pour analyser essentiellement les interventions menées par les partenaires en réponse aux mouvements de la population observés et au processus de HPC 2020.

Dans le cadre du processus de l’élaboration de HNO, le Cluster a participé dans les réunions ICC organisées par OCHA et contribué aux calculs et analyses des données sur les indicateurs et niveaux de sévérité pour le Cluster Shelter en vue de produire les cartes de sévérité par région afin de déterminer les besoins en Abris et AME.

Dans le but de faire le plaidoyer pour le financement des partenaires intervenant dans le secteur des abris et NFI, le Cluster Shelter conjointement avec le Cluster Protection a rencontré ECHO pour parler des gaps liés à la réponse aux besoins des personnes déplacées dans la province du Lac et demande s’il y aurait une possibilité de financer les activités d’abris pour réduire la souffrance des populations.

En termes de réponse en abris et AME pour le mois de Septembre,

HELP Tchad a fait une distribution des AME dans Maar et Melia pour 1584 ménages soit 10650 individus; APSELPA/DIAKONIE ont appuyé 298 ménages de 1450 individus à Kindjiria-Gana en cash, AME en nature et vivres secs et OIM a distribué des AME à 49 ménages à Faya dans la région de Borkou.