Tchad : Shelter Cluster Factsheet, Juillet 2019

IOM, partenaire du Cluster a finalisé la construction de 100 abris semi-durables en banco et a distribué 400 kits abris puis planifie la distribution des NFI pour 40 ménages dans la province du Lac. CICR a distribué respectivement 400 kits NFI à Kingalia et 581 kits à Kangou-Boma. CARE et ACTED ont respectivement construit 400 abris à Gore et 400 abris à Moisala avec des AGR à Moisala pour le premier et 750 abris dans Besawo et Beka dont 500 abris déjà finalisés et 1400 abris sont en cours de réhabilitation pour le second, tous dans la province du Sud.