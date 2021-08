Tchad : Shelter Cluster Factsheet – Janvier 2021

Situation sur le déplacement:

De décembre 2020 au 17 janvier 2021, ce sont environ 1365 ménages de 5093 individus qui ont effectué des déplacements à l’inérieur de la province du Lac. Ils viennent des sous-préfectures de Kangalam (69%), Kaiga Kindjiria (16%) et Ngouboua (15%) et sont accueillies dans les sous-préfectures de Kanagalam (41%), Baga Sola (20%), Liwa (16%), Ngouboua (15%) et Bol (8%). Ces informations ont été partagées par le groupe de travail de suivi de de mouvement de population.

Réponse:

Les activités réalisées en termes de réponses pour la période sous revue se présentent comme suit :

ACF a distribué 1400 Articles Ménagers Essentiels (AME) sur le site de AMMA dans la sous-préfecture de LIWA, département de FOULI ;

OIM a construit 300 abris d’urgence sur le site de Darh al kher dans la souspréfecture de Baga-sola ;

La CRT (Crox Rouge du Tchad) a construit au total 407 abris d’urgence dont 102 sur le site de Fourkolom et 305 à Dar el Kher dans la sous préecture de Bagasola.

Le Cluster national a tenu sa réunion mensuelle le 21 janvier 2021. Les points suivants ont été abordé :

Le processus HPC 2021 qui résume les 10 projets soumis dans le cadre de ce processus pour un budget de 17169062 USD pour répondre à la situation des personnes déplacées et sinistrées au Lac, à l’Est au Sud tout comme les retournés Tchadiens de la Lybie dans le Nord.

Evaluation des performances du Cluster pour mettre en lumière les atouts et d’améliorer les insuffisances.

Rapportage des activités du 4ème trimestre 2020, un exercice qui donne une visibilité sur des activités des partenaires auprès des bailleurs.

Le Cluster CCCM/Abris/AME a participé à la réunion du Groupe d’analyse sur le Cycle de Programmation Humanitaire 2021 organisée par OCHA. Les discussions ont porté sur un bref aperçu des travaux réalisés dans le cadre du Cycle de Programmation Humanitaire 2021 par OCHA et la présentation sur la méthodologie de ciblage sectoriel 2021 et la participation des services techniques de l’Etat (INSEED) à l’élaboration de la stratégie sectorielle des cluster.

La coordination du Cluster à N’Djamena a participé à une réunion du souscluster Abris/AME organisé à Baga Sola, dans la province du La. Des discussions ont porté sur (i) les réalisations des partenaires et activités en cours dans la province du Lac, (ii) la mise à jour de la matrice de gaps de Janvier à Décembre 2020, (iii) la validation des procédures opérationnelles standards (SOP) d’attribution des abris dans la province du Lac et les divers.

En référence aux recommandations faites au cours des réunions ICC dans la province du Lac, le Cluster a fait un suivi et un plaidoyer auprès de certaines organisations notamment OIM qui avait reçu un financement CERF pour la réponse rapide en vue d’assister les nouveaux déplacés du site Fourkolom. 1000 kits NFI ont été positionnés par OIM pour compléter les 500 kits de RRM à distribuer sur ce site.

Défis:

Les besoins des personnes affectés accroissent avec les mouvements incessants de populations. Cependant la majorité des projets soumis dans le cadre HRP 2021 restent non financés.