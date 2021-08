Tchad : Shelter Cluster Factsheet – Fevrier 2021

Situation sur le déplacement:

Le groupe de travail suivi des mouvements de populations a enregistré entre le 17 et 24 février, 483 ménages de 2422 personnes qui ont effectué des mouvements à l’intérieur de la province du Lac. Les personnes déplacées proviennent des localités de Alkalia, Barkalam et Nima respectivement dans les sous-préfectures de Daboua (750), Ngouboua (1250) et Liwa (422). Elles ont trouvé refuge dans les sites/village de Alkoufa, Djourougafi et Kangou, situés dans la sous-préfecture de Liwa. Les causes des ces mouvements sont liées à la montée des eaux du Lac qui a engendré des inondations dans les localités de Alkalia et Barkalam.

Réponse:

UNHCR à travers son partenaire de mise en œuvre, la Croix Rouge Tchadienne (CRT) a construit 608 abris d’urgence dont 405 sur le site de Ngorerom (sous-préfecture de Bol) et 203 à Ngourtoukoumboua (souspréfecture de Baga-Sola).

CONCERN World Wide, partenaire de mise en œuvre de l’UNICEF dans le cadre du RRM a distribué 3962 kits AME aux PDI du site de Koudoukole, dans la sous-préfecture de Bol, département de Mamdi.

La construction de 285 abris d'urgence a été finalisée par OIM sur trois sites de PDI dans la sous-préfecture de Baga-sola . Ont bénéficié de cette assistance, 213 ménages du site de Frokoulom, 60 de Darh al kher II et 12 de Darh al amni.

La coordination du Cluster a été impliquée dans plusieurs activités notamment la participation aux différentes réunions et la contribution à l’élaboration de documents stratégiques. Il s’agit :

Contribution au document de plaidoyer initié par le Cluster Protection recommandé par le groupe de plaidoyer de l’équipe humanitaire pays. Ce document devra annexer la note de plaidoyer de l’équipe humanitaire pays.

Participation à une réunion restreinte organisée par OCHA pour une réflexion sur les scenarii probables du plan de contingence en raison des élections présidentielles au Tchad prévues pour le mois d’Avril 2021.

Participation à la réunion d’inter-cluster (ICC) dont l’objectif était de discuter de l’action anticipatoire au Tchad, le bilan de réponse aux urgences (contingence) et bilan de la réponse 2020.

Contribution à l’élaboration du plan d’action de la stratégie de plaidoyer de l’équipe humanitaire Pays du Tchad dont le draft était élaboré et partagé par OCHA. Le Cluster a pu intégrer les actions spécifiques qui peuvent mener à travers ses partenaires au cours de l’année 2021 et d’autres actions nécessaires de façon générale que OCHA et l’ICC devront mener en l’occurrence l’organisation d’une séance de discussion pour le financement des ONG nationales.

Participation à une réunion organisée par le Groupe de Travail Transfert monétaire. Etaient au centre des échanges (i) la présentation du plan de travail pour 2021, (ii) la présentation du projet de CHAILD/Diakonie d’assistance à 915 ménages et 136 élèves, sinistrés déplacés à la suite des inondations à N’Djamena.

Défis:

Ralentissement des activités pour la réponse aux besoins des populations affectées à cause des du faible de financement des projets.