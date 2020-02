Tchad : Shelter Cluster Factsheet – Decembre 2019 [EN/FR]

HIGHLIGHTS

Le mois de Décembre 2019 a connu des mouvements de populations suite aux attaques des groupes armés. D’après les chiffres fournis par DTM, 223 ménages de 1400 individus se sont déplacés fuyant les attaques dans les iles du Lac Tchad.

Après l’enregistrement en novembre, des Personnes déplacées internes des sites de Kokolom, Kalindo et de Melea Djourou, les populations de Kalindoa et de Melea Djourou respectivement 626 et 352 ménages, ont reçu l’assistance du HCR en AME. La distribution n’a pu se faire pour des raisons sécuritaires sur le site de Kokolom où vivent 820 ménages de 5573 personnes déplacées internes. Comme à Kokolom, la majorité des activités de construction d’abris et distribution de AME, prévues sur les différents sites de la province du Lac, n’ont pu avoir lieu à cause des mesures sécuritaires qui nécessitent des escortes permanentes pour tout déplacement.

Lors de l’atelier de présentation de HRP 2020 organisé 06 décembre 2019 par la Coordination Humanitaire en collaboration avec OCHA, le Cluster a présenté la stratégie de réponse du Cluster Abris/AME et a répondu aux différentes questions posées par les membres de la communauté humanitaire. Le Cluster cible 314,751 personnes parmi 628,757 personnes dans le besoin et le total du budget requis soumis à travers les projets par les partenaires et validés par le Cluster équivaut à environ 18,5 M.

La réunion mensuelle de Coordination du Cluster a été organisée le 12 décembre 2019. Le partage d’information sur le processus HRP 2020 et les résultats de l’évaluation des besoins en Abris/AME des ménages affectés par les inondations à Mayo Kebi Est et la capacité de réponse des partenaires , étaient au centre des points traités au cours de cette réunion.

Les Partenaires du Cluster Abris/AME n’ont ni stock de contingence ni financement pour assister les nouveaux déplacés arrivés sur les sites.

L’évidence est le site de Tal. Les 280 ménages accueillis sur ce site, de octobre à décembre 2019, n’ont pas encore reçu d’assistance en abris et AME à cause de l’absence de disponibilité de stock.