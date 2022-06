Tchad Rapport sur le suivi des flux de populations - Tableau de bord #49 - Janvier - Mars 2022

INTRODUCTION

Afin de mieux comprendre les mouvements et tendances migratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre, l’OIM, à travers la Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM), met en œuvre l’activité de Suivi des flux de populations (Flow Monitoring, FM).

Le suivi des flux de populations est un travail de collecte des données qui vise à identifier des zones sujettes aux migrations internes et transfrontalières et à mettre en lumière les caractéristiques et les parcours des personnes passant par ces zones. Il est mis en œuvre en étroite collaboration avec les autorités et des partenaires nationaux et locaux, et est composé de deux outils: l’enregistrement des flux (Flow Monitoring Registry, FMR) et les enquêtes individuelles (Flow Monitoring Survey, FMS).

L'outil récolte des données clés sur l’amplitude des flux migratoires, les profils des voyageurs ainsi que leurs parcours et intentions, afin de fournir une meilleure compréhension des flux migratoires dans la région et contribuer à l’élaboration des politiques migratoires basées sur des évidences. À cet effet, plusieurs points de suivi des flux de population (Flow Monitoring Point, FMP) sont installés dans des zones de transit importantes. Durant le premier trimestre de 2022, deux FMP ont été actifs: Faya et Ounianga Kébir, respectivement situés dans les provinces du Borkou et de l’ Ennedi Ouest, au nord Tchad. Ce rapport présente donc les données clés collectées entre janvier et mars 2022 au niveau de ces deux FMP. Le rapport est subdivisé en deux sections: