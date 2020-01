Tchad : Rapport des incidents de protection (décembre 2019)

90 incidents de protection ont été enregistrés en décembre 2019 par OXFAM et la CRT (Croix Rouge Tchadienne). Les agressions physiques (30%), les enlèvements (29%) et les cas d’homicides (17%) constituent l’essentiel des ces incidents rapportés dans le cadre du monitoring de protection dans la Province du Lac. Les femmes représentent 74% des victimes d’agressions physiques et 78% des hommes pour les cas d’homicides et d’enlèvements.

La plupart de victimes (98%) sont des Personnes Déplacées Internes (PDI) dont 90% ont l'âge compris entre 18 et 59 ans.

Les groupes armés seraient les principaux auteurs présumés de 100% des cas d’enlèvements et d’homicides, tandis que 81% des cas d’agressions physiques sont imputés aux PDI.

Pour la période sous revue, c’est la sous-préfecture de NGOUBOUA qui a enregistré le plus d’incidents: 51 cas, soit, 57% de tous les cas rapportés.